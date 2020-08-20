《國金與投資－曾廣標》巴菲特買甚麼金礦股？

《國金與投資》一向唱衰黃金的股神巴菲特，竟然也買入了金礦股，涉資５﹒６３億美元，

這是前所未有的，有謂巴郡今次買入總部設在加拿大的金礦股巴里克（Ｂａｒｒｉｃｋ

Ｇｏｌｄ Ｃｏｒｐ），可能不是巴菲特的主意，而是巴郡兩位基金經理庫姆斯及韋斯納的決定

，但我想，這樣的破格，事先會必定會詢問巴菲特，而至少巴老是不反對。



＊巴里克盈利佳派息增＊



巴菲特一向認為黃金不值得投資，因為是沒有生產力，「不會產生任何東西」，「沒有實際

用處」，沒息派之餘還要花保安費用。不過，巴菲特過去也曾經買入白銀作為中短線投資，賺了

一些錢賣出。



今次巴郡不是直接買入黃金，而是買開採黃金和其他金屬的金礦股巴里克，這是全世界擁有

最多金礦場的礦商之一，產金之外亦有生產銅，同時有盈利和股息支持，今年第二季盈利同比上

升８４％至３﹒５７億美元，派息增至８美仙。若以整個上半年計算，巴里克盈利更增加了

１４８％至７﹒５７億美元，說明了巴郡揀股沒有看錯眼。巴郡入股消息披露後，巴里克股價一

度勁升１０％，及至近日因金價在２０００美元大關反覆而有壓力，股價在３０美元左右爭持。



＊金價持續升 等於市場很恐懼＊



巴菲特雖然一向不贊成投資黃金，但他曾指出，買黃金等於認為人們很恐懼，而金價越是上

升，等於恐懼感正在增加，但當人們沒有那麼恐懼，買黃金便會虧損。



此時此刻，巴菲特顯然對投資市場感到恐懼，巴郡在第二季清倉美國四大航空股，對於眾多

銀行股也以減持為主，堅守的是科技股龍頭蘋果公司，而唯一新買入的股票便只有巴里克，此外

也有回購巴郡的股票，但持有更多現金。



帳面上，由於重倉的蘋果股價上升，巴郡的股票投資在第二季也有可觀的帳面增值，但巴菲

特反對每季都計算股價的浮盈或浮虧，認為是誤導投資者，另一方面，由於巴郡低價沽清航空股

後股價有所反彈，因此，連特朗普亦譏笑股神也看錯。巴菲特一向偏於支持民主黨，特朗普當然

不喜歡他在大選年看淡股市。反之，巴菲特亦擔心抗疫不力的特朗普最終會連任。



＊清空航空股、減持銀行股有理＊



在世紀疫症下，巴菲特增持現金和避險項目金礦股是有理由的，雖然航空股有所反彈，但今

年的業績恐怕仍要蝕大本，巴菲特認為疫症很可能會長期改變人們出行的習慣，對航空公司長期

利淡。



巴菲特大量持有科技股蘋果公司，理由是視蘋果是消費股，而在疫症時代，民眾更加依賴手

機和相關器材，對蘋果有利，在這方面，巴菲特沒有看錯。



＊美國疫情嚴重 特朗普不靠譜＊



在特朗普管治下，美國的疫情全球居首位，證實受感染人數已達５５０萬，死亡人數超過

１７萬，兩者皆約為全球的四分之一。同時，由於抗疾政策往往成為政治鬥爭的手段，特朗普希

望社會和經濟活動盡快恢復正常，不斷要求ｒｅｏｐｅｎ，實質上等於冒上日後更大爆發的風險

，在這種情況下，巴菲特的投資變得更加保守也是有道理的。



＊美股雖創新高 基本面凶險＊



美股雖然反彈，納指以至標指甚至再創新高，但這主要是靠大量廉價的資金流入市場炒作，

與企業業績和經濟前景是背道而馳，因此，作為價值投資者大師的巴菲特，不會在這個時候把更

多資金投入股市。



巴菲特長線看好美國國運，當然持有大量美債，然而，美國國庫債券的息率已接近零，加上

濫印銀紙美元長線看淡，因此，巴菲特也改變對黃金的看法，加上巴菲特認為市場的避險心態（

即是恐懼）短期內仍會很大，因此，巴郡買入巴里克股票也變得更有理由了。



＊料屬中短線避險 防大選後套利＊



巴郡在第二季度買入巴里克股票，當時金價仍未升上１９００美元創歷史新高，這反映出巴

郡的決定是及時的，近日，金價曾在２０００美元樓上出現較大回吐，巴里克的股價本來也在調

整，但巴郡入股的消息令巴里克股價向上，可見股神入股的威力。



巴里克近期的消息面其實有隱憂，它類似紫金（０２８９９）碰到的同樣問題，那就是巴布

亞新政府不願意延長批給外商的採金權，巴力克和紫金在該國都有運營重要金礦，現時既要談判

，也要訴諸法律仲裁。



我想，巴菲特買入金礦股還只是中短線之計，當他認為經濟和金融市場可望回復正常，他便

會沽售金礦股，若特朗普敗選，便要防巴郡賣巴里克套利了！《資深評論員 曾廣標》



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