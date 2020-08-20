《行內行外－梁崇讓》霸權無恥便無敵？

《行內行外》中美角力熾熱度日增，美國為首的「五眼聯盟」圍堵中國，香港更成為主要的

戰場，美國總統特朗普上月１４日簽署行政命令，取消給予香港特殊待遇地位及制裁中港多名官

員和政治人物後，隨即開始計劃禁止中國網絡視頻、社交、應用程式和下載媒體在美國的運作。

上周更宣布下月２５日起，所有香港製造出口到美國的商品，必須標明「中國製造」，嚴重打擊

香港獨立關稅區地位。



＊美國對港制裁影響有多大？＊



特朗普在接受美國傳媒訪問時更稱：香港在中國管理之下永不會成功，金融中心地位將無法

維持，香港市場將會死亡，沒有人想在香港做生意等等言論。特朗普在多方面對香港步步進逼，

目的是想藉破壞「一國兩制」的制度，來打壓香港政治和經濟的穩定發展，意圖破壞中國對香港

「五十年不變」的承諾，繼而指責中國背信棄義。



美國對香港的制裁影響有多大？目前難以預料。但據特區政府統計，去年香港對美出口額約

為３０４０億港元，近８０％是內地經香港轉口到美國，香港真正的出口只得１﹒２％。因香港

直接出口美國的商品不多，對標明「中國製造」的影響未必會太大，特朗普擅於造勢大於實際，

香港政府指出美國此種做法或違反世貿的規定。筆者早前已提及特朗普先後退出多個國際組織及

聯盟，目的是為自己除去有關掣肘，日後可以我行我素，任意妄為，實行「特朗普優先」政策矣

。



＊美資沒有放棄香港金融市場＊



較早期美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）調查指出，近７０％的受訪企業，對中國市場的

前景抱有信心；有８７％企業表示，暫時無計劃將生產線搬離開中國。本港實施《港區國安法》

後，美國以《香港自治法案》反制，美國商會立即向會員企業進行調查，在回覆中所得的結果，

約９％表示考慮短期內離開香港，約４４％稱考慮中長期離港，近４７％表示不會離開香港，如

以上的調查作參考，美國企業對香港營商前景的看法並不是一面倒的悲觀。最明顯的是美資機構

並沒有放棄香港的金融市場，相反仍非常活躍，尤其在大型ＩＰＯ和融資項目中，美資機構一定

出現在項目保薦人和包銷商名單內，與特朗普所說的大不相同，可能香港市場始終是國際大鱷的

「提款機」吧！



當然美國的制裁並非對本港金融業全無影響，制裁導致在港的香港金融公司和管理層陷入無

所適從的局面，面對ＦＡＴＣＡ和ＡＭＬ的協議，應怎樣處理被美國制裁的中港官員和政治人物

已是一個大大難題了。然而在港經營的美資，又或在美國有生意往來的銀行或金融機構，更要小

心謹慎地重新評估制裁的內容，以免重蹈當年多間國際性的銀行被美國政府重罰的情況。現時由

於特朗普的無理橫蠻善變，使中美兩國的關係墜入互不信任的局面，但兩國的企業和國民在商場

上仍有所交易和交往，這難以保證不會踩中地雷而被責罰。此外，會否影響美國人在港或香港人

到美國的就業或升學的機會也是未可預料。



＊日後科技取證難度將增加＊



據消息報道，上月面書Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＷｈａｔｓＡｐｐ、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ、

Ｔｗｉｔｔｅｒ、ＹｏｕＴｕｂｅ等科技公司先後宣布暫停處理香港執法機構索取用戶資料的要

求，谷歌Ｇｏｏｇｌｅ上周通知香港警方，日後向Ｇｏｏｇｌｅ索取數據時，需要透過美國的《

司法互助條約》作出請求，有關過程繁瑣費時，需要通過美國司法部處理，過程一般需時數星期

甚至數月，並指出相關新安排等同將香港當成中國內地處理，試問香港證監會索取資料時會否出

現類似的情況和阻滯？



全球突然失去一直沿用的大市場、大數據、資源共享等科技產業，金融業的全球資金互聯互

通有否影響也是未可知？不過，歐美各國不斷以不同的行動和方法阻止香港通過逃犯條例和港區

國安法，這是否想將香港成為逃犯和洗黑錢的天堂呢？日後有關當局向在港的美國傳播和社交媒

體取證難度相應增加，這會否助長有心人做出更多違規行為和不法勾當呢？真真木宰羊！



＊為何中介無最低收費制？＊



後記：全球經濟面對中美冷戰和疫情的影響，各國政府推出不同的措施以振興國家經濟，今

日中國面對地緣政治的不利環境，一帶一路概念有可能受阻，大灣區建設也受疫情影響，中央政

府近期提出內循環理念是正確的，也是必須的。幾十年來，中國政府一直支持倚靠外資和出口推

動國內經濟增長，更鼓勵企業走出去，現今全球經濟陷入衰退，中美關係日趨緊張，美國更鼓吹

全球去中國化，因此中國只能加快經濟向內循環轉型，擴大產業鏈和增加內需以減低倚賴外需的

壓力。至於香港特區經濟，政府剛公布今年第二季經濟仍然十分疲弱，實質本地生產總值

（ＧＤＰ）在第一季錄得９﹒１％的年度跌幅，第二季下跌９％，全年經濟預測下調到－６％至

－８％，失業率將升至６﹒２％，創十五年最高水平。香港政府雖然向市民派錢和推出紓解企業

困難的措施，但在限聚令下，無助市民在本地消費。



至於金融證券及期貨業，自撤消最低佣金制，在零佣金的惡性競爭下，靠佣金收入的業界人

士的生計早已陷入困境，只收－萬元又何來釋出消費力呢？倒不如想想辦法如何解決業界弱勢群

體的收入！本工會一直質疑為甚麼社會設有最低工資、計程車（Ｔａｘｉ）有起表制度、旅遊業

要取締零團費，而金融業獨有港交所（００３８８）有特權收取各類費用，為甚麼其他中介卻不

能向投資者訂立最低收費制度，反之有關當局可以容許零佣金存在呢？這種做法只會製造貧窮，

並不能平均財富，容許筆者疾呼一句：「真是豈有此理！！！」今年的立法會選舉已決定延期一

年舉行，希望有意競逐金融服務業立法會議席的人士，在未來的一年，除了為業界發聲外，還要

行動起來，團結業界爭取本土業界應有的尊嚴和收入，並不只是開出空頭支票以獲得業界的支持

和攫取選票。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ



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