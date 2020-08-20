《缸邊隨筆－石鏡泉》覆巢下無完卵

《缸邊隨筆》古語有謂「覆巢下無完卵」，放諸今時投資市場也合用，說的是在今時波動的

市場中，大小戶都可蝕。



世界上最大的國家財富基金是挪威的國家基金，這亦是全球最大的國家基金，這基金當然會

找頂尖投資高手來管理、去投資，但在２０２０年第一季，挪威這國家基金蝕到嘔泡，第二季有

些賺回來（因為環球股市於３月底見回升），但兩季合起來，仍是在２０２０年上半年，蝕了３

﹒４％，共蝕２１２﹒７億美元。



環球十大政府基金，香港不失禮，排名第五，但如果挪威政府基金在今年上半年也蝕了，估

計香港的投資回報也不用寄望太多了。



＊國家基金帶挈賺錢＊



講這些國家基金，跟我們這些小投資者有何關係？有的，因他可以帶挈大家賺些小錢。



今年第一季，環球股市跌到隻狗，這些政府基金的操盤手，為保險，都會按投資書本所教，

多沽股，多買債，不過書本的投資理論會謂，股債投資要按個比率來做，一般是６０：４０。債

６股４，但有時他們輸股輸怕了，就會沽了較多的股，買入太多的債，但到季結，這些管理者又

要急急買回股去填氹。



今年３月下旬，市場就估這類沽多了股的基金和政府基金，在３月底前，要補近８５００億

美元的股票倉，結果是在３月下旬，環球股市回升，一直至現在。３月２２日至２５日美股急升

。而港股是在３月２３日見底回升至今。



甚麼叫環球一體化？從這可見出，如今知悉有何得益？雖然今年３月的市不可再買，但只要

有這類基金存在，又只要他們仍是用那套投資理論，又是仍要股債６：４，則每遇大跌市大升市

之後，其基金管理者，如果在之前的市勢中，沽多了或揸多了股或債，到季結要交功課時，都可

能要被局沽或局買，有本事偵到這些政府大戶的盤路，跟得貼，應可賺到些小錢吧！

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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