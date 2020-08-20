《凱文隨筆－凱文》拜登是天真，還是虛偽？

《凱文隨筆－凱文》美國今年１１月總統選舉的候選人已塵埃落定。去年初，當一群民主黨

代表人物撲出來爭取提名時，特朗普跟《紐約時報》記者說，都不成氣候，唯獨一個卡瑪拉

（Ｋａｍａｌａ Ｈａｒｒｉｓ）夠看，果不其然，拜登就找來了這個被特朗普視為唯一對手的

人當了其副總統拍檔，她還弄了一個地道的中文名字「賀錦麗」，似乎是認同中國文化，有人認

為她是為了爭取華人選票，其實華人在美國的人口比例少到可憐，更甚者是，他們當中多少人拜

託你不要把他們當成華人。



當特朗普對中國瘋狂發動各種卑劣攻略時，拜登去年年中清晰地表示：「中國人不是壞蛋，

他們不會吃掉美國的午餐，他們也不是在跟美國競爭」，這番話是否言由衷發，不得而知，但當

時就惹來了那堆覬覦總統職位的同儕（如心思歪掉的桑德斯，與「虔誠溫文」的信徒羅姆尼）在

推特上的嘲笑，指拜登天真、幼稚；當駁斥對方論點用上了情緒化的性格批判字眼時，無疑證實

了對方的論點是駁斥不倒。在中美貿易問題上，拜登的思維是正信，中國沒有強逼任何國家購買

自家產品，國家出現巨額貿易赤字跟消費者刷爆信用卡一樣道理，是自身的問題，不是商家的詭

計；桑德斯與羅姆尼之流是迷信，更不客氣地的話，就是無知而不知恥。



拜登╱賀錦麗這個配搭能否勝出，也不好說，因為選民是容易受到煽動的動物，距離投票日

還有兩個半月，只要政客與傳媒合作炮製一些醜聞，就馬上改變風向。網絡上的小道消息甚至指

，特朗普家族的大量黑材料，與拜登兒子在烏克蘭的貪腐視頻，都會在適當時候出現。就目前的

情勢而言，若果特朗普這種處理疫情徹底失敗的人（迄今死了近１７萬３千人），仍然能夠連任

，就反映美國國運真的走進了死胡同，反而老官僚拜登來當總統，或者還能尋求與中國互惠互利

地解決各自的問題，即便不是盟友，也不致像特朗普團隊般瘋言瘋語，方寸盡失。



很多論者都認為，無論誰當美國總統也不會對中國友好，這結論似是而非。如果美國人都視

中國人為敵人，中國人也都如此揣度美國人的心胸，那中美兩國根本不需要搞任何貿易談判了，

乾脆就像上世紀美蘇關係那樣，貿易不相往來、軍備互相競賽、隨時備戰摧毀對方；仍保存這種

舊思維的人，就是特朗普團隊裏那堆人物，其實都要扔進歷史的垃圾堆中，因為他們早已跟不上

歷史新時代的步伐，當國務卿蓬佩奧仍在威脅要排除中國於互聯網外，以及切斷中美海底互聯網

電纜聯繫時，他也許不知道衛星互聯網寬帶通訊工程已在逐步落實，環繞地球軌跡的人造衛星數

目已逾二千六百顆；中國已步入５Ｇ通訊時代，美國仍在到處討論不讓華為參與５Ｇ工程；前陣

子，英國也公布了要在七年拆除所有華為設備，可憐的大英帝國，「脫歐」之後仍不知自己是國

際舞台上的歐洲孤兒，也看不到華為在５Ｇ方面的潛力，當歐洲的盲人都使用５Ｇ輔助的導盲頭

盔時，也許倫敦街頭仍然看到疲乏的導盲犬在勤勞工作。



願意認同中美關係是「你中有我，我中有你」需要雄才偉略的人，美國不乏這種人，只是這

種人往往不稀罕搞政治，在民主社會熱愛搞政治的人，水平是一天比一天差，不學無術，只長一

張利嘴擅長煽風點火就能勝任。這也是難以估計誰會勝出總統的原因，但相信中國官方是樂意看

到拜登當選的。至於拜登會不會是「說一套，做一套」的人，跟小人特朗普一樣，那只好繼續「

聽其言，觀其行」了。拜登也許不會是一個強勢型總統，跟聲言自己任內未有掀起一次戰幔的前

任總統卡達一樣，但霸凌世界的人，從來就不會在歷史留下一片丹心。



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