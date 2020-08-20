《專家之言－李偉傑》疫苗曙光復甦概念，傳統周期股份炒國策支持

《專家之言》雖然美國疫情仍未已經受控，不過比較早前每日六萬多宗新增個案，現時每日

只有４萬多宗已有所好轉。平衡時空並不是第一次，當然近期市場較為關注是疫苗進展，雖然全

球有多間藥廠致力研發新冠肺炎疫苗，但根據消息顯示中國有一間藥廠準備第三階段臨床試驗，

有兩間藥廠正進行第三階段臨床試驗，美國有兩間藥廠進行第三階段臨床試驗，俄羅斯有一間進

行第三期臨床試驗但不獲世衛認可，英國亦預料最快九月推出首批疫苗。雖然疫苗普及最快可能

要等待今年年尾，在疫苗曙光出現，未來炒經濟復甦概念相信有機會成為新方向，傳統周期性股

份可望炒國策支持及復甦概念，而帶來上升空間。



＊內地料擴大內需、三農改革、科技創新＊



美國總統大選２０２０年１１月３日舉行，在８月７日的３項最新的全國民意調查均顯示，

總統特朗普截仍然落後代表民主黨出戰的前副總統拜登，選戰形勢不樂觀，根據經濟學人與Ｙｏ

ｕＧｏｖ的民調，拜登支持度為４９％，特朗普則有４０％，兩者相差９個百分點。拉斯穆森報

告的民調顯示，拜登以４８％對４５％領先特朗普；《國會山莊》與ＨａｒｒｉｓＸ的民調則指

，特朗普支持度落後拜登３個百分點，分別是４０％對４３％。１１月美國總統大選前，特朗普

將無所不用其極，用盡一切方式連任，選項上明顯繼續針對中國方面。應對國外情況不明朗下，

內地打造「雙循環戰略」應對以及成為新部署，「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循

環相互促進的新發展格局」，市場認為可選這三大突破口，即擴大內需、三農改革、科技創新。



＊港股２４４００至２５８００區間上落＊



３大突破口倡科技創新先行，中美之爭，已暴露科技是中國未來發展的大短板，而只有科技

創新帶出的新發展格局，可以拉動中國經濟轉型升級，但在８月美國逼令字節跳動９月中前出售

ＴｉｋＴｏｋ美國業務，啟動「淨網行動（Ｃｌｅａｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）」，擴大對中資機構

Ａｐｐ限制，包括內地社交媒體龍頭騰訊旗下微信，因此內需帶動亦較為直接以及較少受國內因

素所干預，其中餐飲股、服裝股、旅遊消費股、家電股、汽車股近期形態仍繼續反覆向上，如港

股走勢近期維持在１００天至２５０天線水平，即在２４４００點至２５８００點波動區間上落

。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新

股上市申請擁有財務權益）

