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即市新聞

20/08/2020 12:51

【ＡＩＡ績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期，短期或試穿７０元

　　《經濟通通訊社鄧經書２０日報道》友邦保險（０１２９９）今早公布中期業績惟遜市場預
期，其股價走勢本已較其他舊經濟股落後，但是次表現再度令市場失望，短期是否「無運行」？
投資者應如何部署？
　　友邦截至６月底止半年新業務價值按固定匯率計報１４﹒１億美元按年跌３７％，差過市場
預期。年化新保費跌２４％至２５﹒７９億美元，股東應佔盈利２１﹒９７億美元，跌近３５％
。業績轉差但派息每股３５港仙增加５％。按固定匯率計算，集團期內稅後營運溢利升５％至２
９﹒３３億元，內涵價值營運溢利就減少１３％。友邦指出，年化新保費在５月已有增長，６月
更實現非常強勁的雙位數按月增長。
　　早前有本地媒體綜合９間券商預期友邦上半年新業務價值介乎１４﹒９億元至１６﹒０４億
元，中位數１５﹒８７億美元，換言之友邦業績遜預期。
　　美聯儲在隔晚美市尾段公布上月議息紀錄，政策委員們稱憂慮經濟下滑、國債飆升及金融系
統風險，美股三大指數均告下跌。受外圍拖累，恆指今早挫逾５００點見２４６００點水平，大
部分舊經濟股及友邦持績隨市下跌，半日跌４﹒５６％，報７１﹒２元。
　
＊美銀指應聚焦公司內地市場的長線增長＊
　
　　美銀證券發表報告，指友邦新業務價值按年下跌３７％，比該行原預期下跌幅度２９％為大
，主要新業務價值利潤率減少１１﹒１個百分點至５４﹒４％，而期內年化新保費下跌２４％。
該行指友邦因疫情拖累上半年業績疲弱，市場早已預期，並認為投資者應聚焦公司長線的增長尤
其於內地市場，維持對其「買入」評級及目標價８２﹒５元。
　　華泰證券則表示，該公司股東應佔盈利跌幅與該行預測相若，而新業務價值該行原預期按年
只下跌３５％，主要由於每個主要市場的新業務價值下降。該行又指，在５月及６月開始，友邦
香港的新業務銷售出現復甦跡象，惟本港於７月再現疫情令業務恢復速度減慢。該行料隔離措施
將持續至年底，公司業務將在２０２１年恢復正常。該行維持對其「買入」評級及目標價９０元

　
＊黃偉豪：友邦或試穿７０元關口＊
　
　　中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，友邦半年新業務價值差過市場預期，
對其下半年前景較審慎。友邦目前主要業務在香港和中國大陸，在中期業績中香港地區新業務價
值按年跌六成，而中國大陸因受惠第二季經濟活動恢復新業務價值跌幅有所改善，料下半年其於
中國大陸業務趨平穩。不過，友邦因為香港業務比重最大，而目前香港仍受到第三波疫情的影響
，料下半年表現仍會較差。雖然目前股價下滑到７０元附近，但未算吸引，料有機會逐漸下滑，
試穿７０元關口。
　
＊友邦李源祥：中港以外市場復甦＊

　　友邦集團首席執行官兼總裁李源祥稱，遏制新型肺炎傳播措施對新業務銷售造成最大影響。
友邦保險香港業務的新業務價值跌６８％，主要由於自２月初以來對所有中國內地入境人士實施
強制隔離檢疫規定。中港以外市場第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的
新業務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在５月和６月放寬，當地銷售出現復甦跡象
，包括香港業務的本地客戶群。
　　惟市場似乎不太買帳，該股截至中午收市報７１﹒２元計算，最低曾見７１﹒１元，暫連跌
３日，累計跌幅５﹒３８％；更一舉跌穿十天線（７３﹒４９０元）、廿天線（７２﹒５３０元
）、五十天線（７３﹒０７１元）、二百五十天線（７４﹒４１９元）。股價半日無太大起色，
幾近已在半日最低位收市，反映短期未有太多大手資金承接。

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