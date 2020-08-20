【ＡＩＡ績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期，短期或試穿７０元

《經濟通通訊社鄧經書２０日報道》友邦保險（０１２９９）今早公布中期業績惟遜市場預

期，其股價走勢本已較其他舊經濟股落後，但是次表現再度令市場失望，短期是否「無運行」？

投資者應如何部署？

友邦截至６月底止半年新業務價值按固定匯率計報１４﹒１億美元按年跌３７％，差過市場

預期。年化新保費跌２４％至２５﹒７９億美元，股東應佔盈利２１﹒９７億美元，跌近３５％

。業績轉差但派息每股３５港仙增加５％。按固定匯率計算，集團期內稅後營運溢利升５％至２

９﹒３３億元，內涵價值營運溢利就減少１３％。友邦指出，年化新保費在５月已有增長，６月

更實現非常強勁的雙位數按月增長。

早前有本地媒體綜合９間券商預期友邦上半年新業務價值介乎１４﹒９億元至１６﹒０４億

元，中位數１５﹒８７億美元，換言之友邦業績遜預期。

美聯儲在隔晚美市尾段公布上月議息紀錄，政策委員們稱憂慮經濟下滑、國債飆升及金融系

統風險，美股三大指數均告下跌。受外圍拖累，恆指今早挫逾５００點見２４６００點水平，大

部分舊經濟股及友邦持績隨市下跌，半日跌４﹒５６％，報７１﹒２元。



＊美銀指應聚焦公司內地市場的長線增長＊



美銀證券發表報告，指友邦新業務價值按年下跌３７％，比該行原預期下跌幅度２９％為大

，主要新業務價值利潤率減少１１﹒１個百分點至５４﹒４％，而期內年化新保費下跌２４％。

該行指友邦因疫情拖累上半年業績疲弱，市場早已預期，並認為投資者應聚焦公司長線的增長尤

其於內地市場，維持對其「買入」評級及目標價８２﹒５元。

華泰證券則表示，該公司股東應佔盈利跌幅與該行預測相若，而新業務價值該行原預期按年

只下跌３５％，主要由於每個主要市場的新業務價值下降。該行又指，在５月及６月開始，友邦

香港的新業務銷售出現復甦跡象，惟本港於７月再現疫情令業務恢復速度減慢。該行料隔離措施

將持續至年底，公司業務將在２０２１年恢復正常。該行維持對其「買入」評級及目標價９０元

。



＊黃偉豪：友邦或試穿７０元關口＊



中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，友邦半年新業務價值差過市場預期，

對其下半年前景較審慎。友邦目前主要業務在香港和中國大陸，在中期業績中香港地區新業務價

值按年跌六成，而中國大陸因受惠第二季經濟活動恢復新業務價值跌幅有所改善，料下半年其於

中國大陸業務趨平穩。不過，友邦因為香港業務比重最大，而目前香港仍受到第三波疫情的影響

，料下半年表現仍會較差。雖然目前股價下滑到７０元附近，但未算吸引，料有機會逐漸下滑，

試穿７０元關口。



＊友邦李源祥：中港以外市場復甦＊



友邦集團首席執行官兼總裁李源祥稱，遏制新型肺炎傳播措施對新業務銷售造成最大影響。

友邦保險香港業務的新業務價值跌６８％，主要由於自２月初以來對所有中國內地入境人士實施

強制隔離檢疫規定。中港以外市場第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的

新業務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在５月和６月放寬，當地銷售出現復甦跡象

，包括香港業務的本地客戶群。

惟市場似乎不太買帳，該股截至中午收市報７１﹒２元計算，最低曾見７１﹒１元，暫連跌

３日，累計跌幅５﹒３８％；更一舉跌穿十天線（７３﹒４９０元）、廿天線（７２﹒５３０元

）、五十天線（７３﹒０７１元）、二百五十天線（７４﹒４１９元）。股價半日無太大起色，

幾近已在半日最低位收市，反映短期未有太多大手資金承接。

