  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/08/2020 07:52

友邦半年新業務價值挫３７％，盈利跌近３５％，股息升至３５仙

　　《經濟通通訊社２０日專訊》友邦保險（０１２９９）公布截至６月底止中期業績，新業務
價值按固定匯率計報１４﹒１億（美元，下同）按年跌３７％，差過市場預期。年化新保費跌２
４％至２５﹒７９億元，股東應佔盈利２１﹒９７億美元，跌近３５％，派息每股３５港仙增加
５％。
　　按固定匯率計算，集團期內稅後營運溢利升５％至２９﹒３３億元，內涵價值營運溢利就減
少１３％。友邦指出，年化新保費在５月已有增長，６月更實現非常強勁的雙位數按月增長。
　　集團首席執行官兼總裁李源祥稱，遏制新型肺炎傳播措施對新業務銷售造成最大影響。友邦
保險香港業務的新業務價值跌６８％，主要由於自２月初以來對所有中國內地入境人士實施強制
隔離檢疫規定。中港以外市場第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業
務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在５月和６月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包
括香港業務的本地客戶群。
　　而盈利及現金流產生繼續受惠於龐大的有效保單業務的質素，支持稅後營運溢利增加，及期
內產生的基本自由盈餘增長１１％。友邦保險的財務狀況仍然強韌，ＡＩＡ　Ｃｏ﹒的償付能力
充足率強勁，為３２８％。
　　早前本地媒體綜合９間券商預期，集團上半年新業務價值介乎１４﹒９億元至１６﹒０４億
元，按年倒退２９﹒５％至３４﹒５％，中位數１５﹒８７億美元，按年跌３０﹒２％。
（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/08/2020
【減辣措施】金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成
中國故事19/08/2020
《神州經脈》習近平調研汛情　滬指守三千四　外資出逃逾一個月多
FOCUS19/08/2020
【FOCUS】美元積弱人仔走強　小心劇情物極必反
財經熱話19/08/2020
【飛鶴起飛】飛鶴績佳兼派息回應沽空報告接連狙擊　下站18元？
香港要聞18/08/2020
【紓困措施】政府：僱主再申領保就業補貼　可重新選擇指定月份
中國故事18/08/2020
《神州經脈》美再收緊華為限制　不搞大水漫灌被重提　滬指四連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】上水廣場 x Rody 手提電風扇+兩用Tote bag

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金