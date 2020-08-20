友邦半年新業務價值挫３７％，盈利跌近３５％，股息升至３５仙

《經濟通通訊社２０日專訊》友邦保險（０１２９９）公布截至６月底止中期業績，新業務

價值按固定匯率計報１４﹒１億（美元，下同）按年跌３７％，差過市場預期。年化新保費跌２

４％至２５﹒７９億元，股東應佔盈利２１﹒９７億美元，跌近３５％，派息每股３５港仙增加

５％。

按固定匯率計算，集團期內稅後營運溢利升５％至２９﹒３３億元，內涵價值營運溢利就減

少１３％。友邦指出，年化新保費在５月已有增長，６月更實現非常強勁的雙位數按月增長。

集團首席執行官兼總裁李源祥稱，遏制新型肺炎傳播措施對新業務銷售造成最大影響。友邦

保險香港業務的新業務價值跌６８％，主要由於自２月初以來對所有中國內地入境人士實施強制

隔離檢疫規定。中港以外市場第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業

務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在５月和６月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包

括香港業務的本地客戶群。

而盈利及現金流產生繼續受惠於龐大的有效保單業務的質素，支持稅後營運溢利增加，及期

內產生的基本自由盈餘增長１１％。友邦保險的財務狀況仍然強韌，ＡＩＡ Ｃｏ﹒的償付能力

充足率強勁，為３２８％。

早前本地媒體綜合９間券商預期，集團上半年新業務價值介乎１４﹒９億元至１６﹒０４億

元，按年倒退２９﹒５％至３４﹒５％，中位數１５﹒８７億美元，按年跌３０﹒２％。

（ｎｓ）

