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20/08/2020 09:58

港股跌幅擴大至近４００點現報２４８００點，失兩萬五關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股尾市插水，道指倒跌８５點收市，港股今早低開過百
點。恆指低開１２３點，報２５０５５，好快已失守兩萬五關，之後美期指跌幅擴大，港股愈跌
愈多，曾急插４１５點暫低見２４７６３點。現時，恆生指數報２４８００，下跌３７８點或下
跌１﹒５０％，主板成交２５５﹒５７億元。國企指數報１０１５６，下跌１５６點或下跌１﹒
５２％。
　　重磅金融股向下，友邦（０１２９９）中期純利跌三成半，股息升至３５仙，現跌２﹒４８
％，報７２﹒７５元；建行（００９３９）低挫２﹒３６％，報５﹒８元；國壽（０２６２８）
跌２﹒０８％，報１８﹒８元。重磅科網股跌幅相對輕微，騰訊控股（００７００）軟０﹒２％
，報５０５元；小米（０１８１０）升幅擴大至３﹒２５％，報１８﹒４元；美團點評（０３６
９０）轉升０﹒２６％，報２３１﹒６元。
　　其他重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒３２％，報３３﹒７元；港交所（００３８８
）跌１﹒３４％，報３６８﹒６元；中移動（００９４１）下跌２﹒２９％，報５７﹒５元。
　　上證綜合指數報３３９３，下跌１４點或下跌０﹒４２％，成交１２３５﹒２９億元人民幣
。深證成份指數報１３４７３，下跌７點或下跌０﹒０６％，成交１３６５﹒８０億元人民幣。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺　（００１５１）　　　５﹒２３元　　跌３﹒８１％
　　吉利汽車　（００１７５）　　１５﹒４４元　　跌３﹒５０％
　　九龍倉置業（０１９９７）　　３１﹒３５元　　跌２﹒９４％
　　新世界發展（０００１７）　　３９﹒７５元　　跌２﹒８１％
　　中信股份　（００２６７）　　　７﹒４６元　　跌２﹒６１％

　　恆隆地產　（００１０１）　　２０﹒２０元　　跌２﹒６５％
　　友邦保險　（０１２９９）　　７２﹒６５元　　跌２﹒６１％
　　萬洲國際　（００２８８）　　　６﹒７３元　　跌２﹒４６％
　　中國移動　（００９４１）　　５７﹒５０元　　跌２﹒２９％
　　交通銀行　（０３３２８）　　　４﹒２２元　　跌２﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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