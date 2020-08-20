【油市博奕】傳土耳其於黑海發現新天然氣田

《經濟通通訊社２０日專訊》據外電引述消息人士指，土耳其在黑海發現新能源，有可能是

天然氣田，但目前未知規模、深度及開採難度。

土耳其總統埃爾多周三（１９日）則在首都安卡拉透露，將於周五（２１日）帶來好消息，

開啟土耳其新時代，或與今次傳聞有關。上月土耳其能源部亦透露，土耳其油氣鑽探船法提赫號

開始在黑海相關海域進行鑽探。（ａｌ）

