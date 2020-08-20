《盤後部署》美經濟前景不明朗，港股窄幅上落為主，科技股或回勇

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美國聯儲局公布上月政策會議紀錄，對美國經濟前景偏悲

觀，美股尾市倒插，拖累港股今早低開１２３點，報２５０５５點。友邦（０１２９９）中期業

績遜預期跑輸藍籌，加上內地人行一如預期持平８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），Ａ股兩市下

滑，內銀股受壓。再者，美國終止與香港三項雙邊協定，涉及引渡及稅收互免，中美緊張關係升

級。港股一度插５５７點報２４６２１點，失守兩萬五關口。臨近尾市有消息指中美將今日進行

會談，港股跌幅收窄，最終收報２４７９１點，跌３８７點或跌１﹒５４％，主板成交

１１８１﹒８７億元。國企指數報１０１５５點，跌１５７點或跌１﹒５３％。恆生科技指數報

７１６７，升１７點或升０﹒２４％。

Ａ股兩市齊跌。上證綜合指數報３３６３點，跌４４點或跌１﹒３０％。深證成分指數報

１３３２０點，跌１５９點或跌１﹒１９％。兩市合計成交８７１８﹒１２億元人民幣，較上日

大減近２０％。



＊聯儲局對經濟前景悲觀，中國降準降息機率降低＊



聯儲局公布７月２８至２９日貨幣政策會議紀要顯示，多名與會者認為，提供更清晰的聯邦

基金利率目標區間指引在未來某個時候是恰當的。聯儲局官員在會上將利率維持在接近零的水平

不變，並繼續以每月約１２００億美元的速度購買國債和抵押支持債券。但與之前的會議有微妙

不同，決策者表現出渴望在之後舉行的會議上強化所謂的前瞻性指引，包括將聯邦基金利率與通

脹或就業掛勾的可能性，在培育寬鬆的金融環境和支持經濟復甦方面。鮑威爾其後表示，經濟發

展的道路「極其不確定」，將取決於遏制新冠病毒的情況。

另外，人行一如預期連續四個月將ＬＰＲ持平，８月ＬＰＲ一年期利率為３﹒８５％，五年

期以上品種利率４﹒６５％。市場認為，本月ＭＬＦ（中期借貸便利）續做利率維持不變，同時

在疫情衝擊下銀行息差縮窄，所以不論是從政策引導還是報價行下調動力來看，ＬＰＲ報價繼續

持穩都在情理之中。而在７月的政治局會議後，市場認為貨幣政策從總量寬鬆逐漸轉向精準導向

，結構性貨幣工具佔據主導，疊加疫情後基本面穩步復甦，未來降準和降息的概率都在降低，下

半年ＬＰＲ報價下調可能性偏小。展望後市，央行明確給了維穩的信號，所以還是看利率不動。



＊受政策前景影響港股走勢轉弱，百天線見支持＊



本日港股主要受到外圍影響而走低，聯儲局偏悲觀的言論，加上中美關係緊張，令市場氣氛

偏審慎。加上人行連續四個月維持ＬＰＲ不變，進一步降低了市場對於全面降準預期的概率，令

金融股受壓。料短期若沒有大消息下，港股走勢仍是以窄幅上落為主，目前已失守兩萬五及十天

線、廿天線及五十天線的關鍵口，下一步的支持位將是百天線（約２４４５２點）。

此外，在政策影響下舊經濟股較易受累，加上目前經濟復甦進展仍不樂觀，此前獲短線資金

追捧的舊經濟股已有不少漲幅，預料短期有回調壓力。市傳中美近日將舉行通話，料將會提及

Ｔｉｋ Ｔｏｋ及微信問題，加上獲「染藍」的阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）

將於９月７日生效，在之前或繼續有炒作，有關股份皆可以留意。（ｆｚ）

