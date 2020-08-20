【國安立法】美國終止與香港三項雙邊協定，涉及引渡及稅收互免

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務院周三（１９日）通知香港特區政府已終止三項雙邊

協議，回應中國在香港實施國家安全法。

據美國國務院聲明指，終止的雙邊協定涉及移交逃犯、移交被判刑人員，以及在對等基礎上

對國際船舶營運所得免稅。

美國國務院發言人奧塔格斯表示，措施突顯了美國對中國決定實施國家安全法的深度關切，

強調國安法壓制香港人自由。（ａｌ）（ｚｚ）

