【大國博弈】庫德洛：財政部可從ＴｉｋＴｏｋ交易中獲利確不尋常

《經濟通通訊社２０日專訊》白宮經濟顧問庫德洛周三（１９日）接受《ＣＮＢＣ》訪問時

直言，美國總統特朗普希望在中國出售字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ美國業務的交易中

獲利，即任何收購ＴｉｋＴｏｋ的公司需向美國財政部提供部分資金是不尋常、獨特的做法。

庫德洛補充，不知道最終會否出現這種情況，但特朗普已經表明意向，其說法可能是為了阻

止中國在交易中獲利。（ａｌ）

