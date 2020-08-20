【大國博弈】庫德洛：財政部可從ＴｉｋＴｏｋ交易中獲利確不尋常

《經濟通通訊社２０日專訊》白宮經濟顧問庫德洛周三（１９日）接受《ＣＮＢＣ》訪問時
直言，美國總統特朗普希望在中國出售字節跳動旗下抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ美國業務的交易中
獲利，即任何收購ＴｉｋＴｏｋ的公司需向美國財政部提供部分資金是不尋常、獨特的做法。
庫德洛補充，不知道最終會否出現這種情況，但特朗普已經表明意向，其說法可能是為了阻
止中國在交易中獲利。（ａｌ）
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