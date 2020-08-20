【全球放水】新西蘭央行：資產負債表將繼續擴張，考慮實施負利率

《經濟通通訊社２０日專訊》新西蘭央行助理總裁霍克斯比今日表示，央行資產負債表規模

將為支持經濟和金融體系應對疫情而繼續增加，但疫情影響尚未結束，故央行可能採取進一步行

動，並考慮首次實施負利率，以及貸款融資計劃、購買外國資產、利率互換等措施，不過目前新

西蘭官方隔夜拆款利率（ＯＣＲ）已經處於歷史低位０﹒２５％。（ａｌ）

