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即市新聞

20/08/2020 09:06

【大國博弈】傳微軟購ＴｉｋＴｏｋ業務成數大，料需數月完成交易

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據美國霍士新聞引述消息人士報道指，字節跳動出售抖音海外
版ＴｉｋＴｏｋ的談判已經進入後期階段，暫時微軟成功收購的機會較大，但不排除出現其他結
果。
　　消息又指，字節跳動或在美國總統特朗普訂下的限期前出售ＴｉｋＴｏｋ美國業務，但實際
交易完成日期或在１２０日後，而如果美國政府同意有關安排，將消除談判關鍵阻礙。（ａｌ）

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