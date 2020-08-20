【大國博弈】傳微軟購ＴｉｋＴｏｋ業務成數大，料需數月完成交易

《經濟通通訊社２０日專訊》據美國霍士新聞引述消息人士報道指，字節跳動出售抖音海外

版ＴｉｋＴｏｋ的談判已經進入後期階段，暫時微軟成功收購的機會較大，但不排除出現其他結

果。

消息又指，字節跳動或在美國總統特朗普訂下的限期前出售ＴｉｋＴｏｋ美國業務，但實際

交易完成日期或在１２０日後，而如果美國政府同意有關安排，將消除談判關鍵阻礙。（ａｌ）

