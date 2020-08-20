【美國大選】眾議院將就援助美國郵政、確保推行郵寄選票進行表決

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國會眾議院民主黨周三（１９日）推出法案，要求美國郵
寄選票需要在當日處理，並提供２５０億美元援助，該法案亦將取消美國郵政局長德喬伊的營運
改革措施，法案將於周六（２３日）進行表決。
民主黨和其他批評人士指責特朗普在民調支持率落後拜登之際，意圖阻礙美國郵政，以便壓
制郵寄投票，不過方案要通過共和黨掌控的參議院，可能性微乎其微。（ａｌ）
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