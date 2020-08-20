【美國大選】民主黨正式提名賀錦麗為副總統候選人

《經濟通通訊社２０日專訊》加州參議員賀錦麗周三（１９日）在美國威斯康星州密爾沃基
舉行的民主黨全國黨代表大會上正式被提名為副總統候選人，成為首位同時擁有非洲裔、亞裔血
統的候選人。
她在會上發言指，國民可能已經聽說部分關於阻礙投票的消息，直言「他們」不想國民投票
是為了阻止利好民主黨的情況，暗諷特朗普試圖阻止郵寄選票。
據美媒披露奧巴馬預錄演說的部份內容，他指出如果特朗普再執政四年，美國民主可能熬不
過去。（ａｌ）
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