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20/08/2020 17:54

《台股攻略－馮偉明》台股成交急增，指數崩跌４１６點

　　《台股攻略》華為禁令再度發酵，台股今日（２０日）崩盤式下跌，加權指數收
１２３６２﹒６４點，跌４１６點，成交金額增至新台幣３４６８﹒１６億元。
　　５０大權值股中，僅中華電維持平盤，其他全數下跌。聯發科再重挫超過７％，國巨、聯電
及緯穎跌超過６％，日月光投控及南亞科跌超過５％，台達電、大立光及和泰車等跌４％，中租
─ＫＹ、廣達、和碩及上海商銀等跌超過３％。散熱股同樣受壓，動力─ＫＹ及泰碩跌停，力致
及雙鴻跌幅不少，另外建準、奇鋐、健策及超眾跌超過５％。光纖模組相關股表現亦相當弱勢，
光環跌停，華星光及聯鈞接近跌停，前鼎及眾達─ＫＹ跌超過６％。被動元件方面，在國巨重挫
近７％的衝擊下，華新科跌超過８％，蜜望實、信昌電及禾伸堂跌約６％。
　　大市突然急跌，同時跌破１２７００及１２５００點支持位，預料短線波幅上升，暫時
１２０００點仍有支持，建議投資者宜先觀望，待回穩後再入市。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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