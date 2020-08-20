【大國博弈】字節跳動擬就美消費者隱私訴訟達和解避免賠償

《經濟通通訊社２０日專訊》抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ母公司提議就美國消費者隱私訴訟達

成和解，因為該訴訟或面臨數億美元賠償。

據芝加哥聯邦法院的備案，字節跳動和美國消費者的律師代表已達成原則性和解，預計９０

日內提交最終和解提議，以解決對ＴｉｋＴｏｋ違法記錄未成年人士的臉部掃描圖像，並向中國

發送用戶保密信息的指控。

不過和解協議仍然存在不確定性，因為代表加州消費者的律師抱怨他們被排除在今次和解談

判之外。（ａｌ）

