【華為風波】傳華為及中興（７６３）放慢安裝中國５Ｇ基站速度

《經濟通通訊社２０日專訊》據日經新聞報道指中國電訊設備商華為及中興（００７６３）
今年６月告知部分供應商，目前已放慢部分５Ｇ基站相關產品的發貨，以便他們重新設計產品，
並更改部分設備，盡可能去除當中的美國零件。消息指行動是美國收緊對華為出口管制後中國去
美國化行動的一部分。（ａｌ）
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