【全球放水】菲律賓央行維持利率不變，符合市場預期

《經濟通通訊社２０日專訊》菲律賓央行今日宣布維持政策利率不變，符合市場預期，央行

強調今年已連續減息四次，當前貨幣政策立場依然適合。

央行具體將隔夜逆回購工具維持在歷史低位２﹒２５％不變，隔夜存款及貸款利率亦分別維

持在１﹒７５％和２﹒７５％不變。（ａｌ）

