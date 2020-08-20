《談國論企－黎偉成》貴價用品零售回升屬佳象

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年７月份同比減幅持續收窄，不僅受惠於

與日常生活有關的商品零售需求轉強，甚至屬奢侈或貴價品項目銷情亦見改善，顯新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情防控工作取得預期良性成效，全面復工復產復商復市促居民保就業、穩收

入，使日常生活漸次回復常態。特別是實物商品網上零售續快速增長，足見中國５Ｇ商用化使社

會改革有重大提升，該可在一定程度抵銷特朗普對華攬炒深壓。



＊保就業穩收入促內需有利經濟穩進＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年７月份達

３﹒２２萬億元，同比減少１﹒１％，相對於６月份３﹒３５２萬億元所減１﹒８％少減０﹒７

個百分點，使１－７月份累計２０﹒４４５９萬億元的９﹒９％跌幅，遠低於１－２月份的

２０﹒５％回落幅度，可在相當程度顯示居民的消費行為和意欲開始擺脫惡疫之困，當然受惠於

復工復產復商復市取得良性和正面的成效，而更重要的是再現對貴價甚至奢侈品等類別的商品感

到興趣，是為十分難得的新向。

社會消費品零售的最新變化，最新的重點當然為（一）貴價甚至奢侈品等類別的商品銷情普

見明顯改善，（Ｉ）化妝品類於７月份達２３０億元同化增長９﹒２％，即使較６月份３２６億

元所增２０﹒５％表面上有所放緩，但１－７月份累計１７０８億元的同比增長１％，扭轉１－

６月份累計１４７７億元同比跌幅收窄至０﹒２％之況，亦當非１－２月份減少１４﹒１％可比

。需要指出者，為化妝品是屬於買後可使用凡兩、三個月的商品，故難以月環比評估，近期的情

況仍可以反映出居民的生活開始回穩，願意花點錢扮靚靚。

難得的是（ＩＩ）金銀珠寶類的銷情，於７月份零售額１７９億元同比增長７﹒５％，扭轉

６月份１９３億元減６﹒８％之況，使１－７月份累計１１５０億元同比減少２０％，相對於１

－６月份降幅少減３﹒６個百分點，而１－２月份累計２７７億元所減的４１﹒４％大為收窄。

金價節節走高，大媽反而買金，啟示性當然屬相對良性者也。

更重要的是（ＩＩＩ）汽車的銷情，於２０２０年７月份有重大的初步改善，銷售額

３３６８億元同比大幅增長１２﹒３％，明顯地扭轉６月份３６１２億元尚減８﹒２％劣況，亦

使１－７月份累計１﹒９５６萬億元同比所減１１﹒６％，較１－６月份１﹒６３８萬億元的

１５﹒２％少減３﹒６個百分點。此況乃因惡疫基本受控好幾個月，居民生活逐步回復常態，抑

壓多時的換車、購車潛在力量會陸續釋放出來。

再看（二）民生所需的項目的零售銷售，基本保持穩定提升，如（１）糧油、食品類零售銷

售於７月份達１１３０億元同比增長６﹒９％，即使低於６月份１，２５２億元所增的

１０﹒５％，惟１－７月份累計８５６０億元增１２％，與疫情最惡劣時期的１－２月份所升的

９﹒７％有改善；以及（２）日用品於７月份達４９４億元同比增長６﹒９％，低於６月份

６１５億元之１６﹒９％增幅，但１－７月份累計３４１０億元增５﹒５％，皆意味居民對日常

生活所需特別是食用的物資需求，在任何時期都相當強烈。是之為民生。重要的是，政府在惡疫

之境，還是堅持讓民生所需的物資保持相對充足的供應，惠民者也。

另兩個項目保持明顯提升，如（３）飲料類銷售額於７月份達１８９億元同比增長

１０﹒７％，連同６月份２１０億元的１９﹒２％升幅，使１－７月份累計１２１４億元同比所

增１０﹒５％，較１－２月份的３﹒１％升幅多增７﹒４個百分點之普；和（４）煙酒類的銷售

額於７月份達２８３億元，同比上升５％，使１－７月份累計２００１億元同比即使減少２％，

但扭轉１－２月份跌１５﹒７％的惡況。消費者開始擴大在日常必須的食用物品，當屬良好的現

象。

至於（三）餐飲業，仍然保持回落態勢，惟銷售所涉額度於７月份達３２８２億元同比減少

１１％，低於６月份３２６２億元所減１５﹒２％，和１－２月份累計４１９４億元的

４３﹒１％跌幅有所收窄。我認為此象亦佳，因為居民至今仍然不敢貿然大舉外出用餐，寧願叫

外賣或留在家中自己燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫有良性的影響。



＊實物商品網上零售續增佔比逾四分一＊



更重要的，是（四）網上零售進一步擴張。全國網上零售額於２０２０年１－７月份累計達

６﹒０２５萬億元的同比增長９％，比１－６月份５﹒１５萬億元的７﹒３％升幅多增１﹒７個

百分點，特別是實物商品網上零售於前７個月達５﹒１萬億元所增１５﹒７％，較１－６月份４

﹒３４８萬億元的１４﹒３％升幅多增１﹒４個百分點，於整體社會消費品零售總額所佔比重由

上半年的２５﹒２％提升至２５﹒７％，即逾四分之一，十分明顯表明網上實物零售廣為居民認

同、接受和使用，乃相當良好的社會消費品零售銷售的發展趨勢。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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