《異動股》友邦跌近３％，半年新業務價值按年跌３７％遜預期

《經濟通通訊社２０日專訊》友邦保險（０１２９９）跌２﹒５５％，報７２﹒７元，穿十

天（７３﹒６４元）、二十天（７２﹒５９８元）、五十天（７３﹒０９９元）以及２５０天（

７４﹒４２４元）；成交約３２９萬股，涉資２﹒４４億元。

集團公布截至６月底止中期業績，新業務價值按固定匯率計報１４﹒１億（美元，下同）按

年跌３７％，差過綜合９間券商預估，介乎１４﹒９億元至１６﹒０４億元的預期。年化新保費

跌２４％至２５﹒７９億元，股東應佔盈利２１﹒９７億美元，跌近３５％，派息每股３５港仙

增加５％。

按固定匯率計算，集團期內稅後營運溢利升５％至２９﹒３３億元，內涵價值營運溢利就減

少１３％。友邦指出，年化新保費在５月已有增長，６月更實現非常強勁的雙位數按月增長。

集團首席執行官兼總裁李源祥稱，遏制新型肺炎傳播措施對新業務銷售造成最大影響。友邦

保險香港業務的新業務價值跌６８％，主要由於自２月初以來對所有中國內地入境人士實施強制

隔離檢疫規定。中港以外市場第一季業務仍錄得雙位數字增長，但遏制傳播措施對第二季的新業

務銷售造成重大影響。個別市場的遏制傳播措施在５月和６月放寬，當地銷售出現復甦跡象，包

括香港業務的本地客戶群。

現時，恆生指數報２４８３０，跌３４８點或跌１﹒３８％，主板成交７２﹒７３億元。國

企指數報１０１６９，跌１４４點或跌１﹒４％。

上證綜合指數報３３８６，跌２１點或跌０﹒６４％，成交３５６﹒９２億元人民幣。深證

成份指數報１３３８０，跌１００點或跌０﹒７５％，成交３８０﹒７８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ７２﹒７０元 跌２﹒５５％

宏利金融（００９４５） １１４﹒２０元 跌０﹒０９％

中國太平（００９６６） １４﹒２８元 跌１﹒６５％

新華保險（０１３３６） ３４﹒５０元 跌０﹒８６％

中國人保（０１３３９） ２﹒６２元 跌０﹒７６％



中國平安（０２３１８） ８３﹒１５元 跌１﹒７１％

中國財險（０２３２８） ６﹒２８元 跌１﹒２６％

中國太保（０２６０１） ２４﹒０５元 跌１﹒８４％

中國人壽（０２６２８） １８﹒８０元 跌２﹒０８％

眾安在線（０６０６０） ４２﹒４５元 跌２﹒３０％

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（ｎｓ）

