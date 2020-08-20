【貿易再戰】商務部回應中美貿談推遲：雙方已商定近日舉行通話

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》中美兩國代表原定上周六開視像會議，討
論首階段貿易協議的執行情況，但會議最終延期。總統特朗普直言是他決定推遲，說現在不想與
中國談。不過，《華爾街日報》最新報道指，中美兩國談判代表，計劃未來幾日舉行視像會議。
中國商務部新聞發言人高峰今日在例行發布會表示，雙方已商定將於近日舉行通話。此次會
議旨在評估第一階段中美貿易協議簽署六個月後進展情況。
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