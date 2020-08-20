【貿易再戰】回應稀土出口降是否反制美國，商務部：疫情影響經營

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》就７月中國稀土出口同比下降約７０％
，是否是中國反制美國的方式？商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，根據海關統計，今年
１－７月，中國稀土出口２﹒２８萬噸，同比下降２０﹒２％，金額２﹒１１億美元，同比下降
２６％。據行業的反映，今年以來，受新冠肺炎疫情影響，稀土下游企業生產經營活動放緩。中
國企業是根據國際市場需求變化和風險情況，開展國際貿易業務。
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|FOCUS20/08/2020
【FOCUS】減辣續命工商舖 港樓預期防逆轉
|財經熱話20/08/2020
【AIA績差】友邦增派息惟新業務價值遜預期 短期或試穿70元
|財經熱話20/08/2020
【看高一線】港交所績優中概股上市成新動力 大和看447.1元
|中國故事20/08/2020
【汛情告急】三峽大壩罕啟11孔洩洪 最強洪峰湧向長江中下游
|開市Good Morning20/08/2020
《開市Good Morning》林家亨﹕友邦下半年前景可改善
|財經熱話19/08/2020
【減辣措施】金管局放寬非住宅物業按揭貸款成數上限至五成
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰