【貿易再戰】回應稀土出口降是否反制美國，商務部：疫情影響經營

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》就７月中國稀土出口同比下降約７０％

，是否是中國反制美國的方式？商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，根據海關統計，今年

１－７月，中國稀土出口２﹒２８萬噸，同比下降２０﹒２％，金額２﹒１１億美元，同比下降

２６％。據行業的反映，今年以來，受新冠肺炎疫情影響，稀土下游企業生產經營活動放緩。中

國企業是根據國際市場需求變化和風險情況，開展國際貿易業務。

