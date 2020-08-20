《午市前瞻》儲局對經濟前景感悲觀累市，港股百天線料有較強支持

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股三大指數齊挫，Ａ股今早亦受壓，加上美方已暫停或

終止與香港的三項雙邊協議，拖累港股走勢偏軟，恆指今早低開１２３點至２５０５５點後，隨

即下挫跌穿二萬五關，低見２４６３８點。恆生指數半日收報２４６６２點，跌５１６點或跌２

﹒０５％，主板成交６６５﹒６５億元。國企指數報１０１０３點，跌２０９點或跌２﹒０３％

。恆生科技指數報７１１４，跌３５點或跌０﹒５０％。

Ａ股方面亦走低，上證綜合指數報３３７１點，跌３６點或跌１﹒０８％，成交２５２７﹒

２５億元人民幣。深證成份指數報１３３２５點，跌１５５點或跌１﹒１５％，成交２８６６﹒

０８億元人民幣。

藍籌股由本地銀行股與地產股領跌，表現最差為重磅股友邦（０１２９９）軟４﹒５６％，

報７１﹒２元；其他重磅藍籌股亦齊挫，包括中移動（００９４１）跌２﹒２１％，報５７﹒５

５元；港交所（００３８８）跌１﹒７７％，報３６７元；匯控（００００５）跌１﹒３２％，

報３３﹒７元；騰訊（００７００）跌０﹒４９％，報５０３﹒５元。



＊金價穿兩千美元關，恆興黃金軟近５％＊



受美元從兩年低位反彈影響，金價未能企穩兩千美元大關，於周三急挫３％，而聯儲局發布

７月２８至２９日政策會議記錄，決策者正在考慮微調貨幣政策，或導至聯儲局在更長的時間內

堅持激進的刺激措施。紀錄公布後，現貨金急跌３％，報１９４０﹒４１元。美國黃金期貨收跌

２﹒１％，報１９７０﹒３０元，帶動金股普軟。包括恆興黃金（０２３０３）跌４﹒７４％，

報４﹒０２元；山東黃金（０１７８７）走低１﹒９８％，報２２﹒２５元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０）挫２％，報１４２０﹒５元；中國黃金國際（０２０９９）軟０﹒９５％，報８

﹒３２元；惟紫金礦業（０２８９９）上升１﹒５７％，報５﹒１７元；招金礦業（０１８１８

）亦走高０﹒９９％，報９﹒１８元。

乘聯會數據顯示，今年１至７月生產５１萬輛新能源車，增速下降３０％，走勢偏弱。但７

月的新能源汽車生產１１萬，增長３７％，車股普挫。天能動力（００８１９）跌２﹒９４％，

報１７﹒１８元；恆大健康（００７０８）走低３﹒１５％，報３０﹒７元；比亞迪股份（０１

２１１）軟４﹒１７％，報６９元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒５％，報１５﹒４４元；東

風集團（００４８９）跌２﹒３６％，報５﹒３７元；長汽（０２３３３）跌５﹒２８％，報７

﹒７１元；北京汽車（０１９５８）跌３﹒５７％，報３﹒７８元；廣汽（０２２３８）跌２﹒

１９％，報７﹒１５元。



＊美方暫停協定，港口股齊軟長和跌近３％＊



美國國務院表示美方已暫停或終止與香港的三項雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判刑

人協定，以及國際船運所得收入的雙重課稅寬免協定。港口相關股份走低，包括長和（００００

１）跌２﹒５１％，報５０﹒４５元；九倉（００００４）走低１﹒０９％，報１４﹒４６元；

嘉里建設（００６８３）跌１﹒２２％，報１９﹒３８元；招商局港口（００１４４）跌１﹒６

５％，報８﹒９５元；中遠海控（０１９１９）下行６％，報３﹒７６元；中遠海運港口（０１

１９９）跌０﹒９％，報４﹒３９元。

金管局雖放寬非住宅物業按揭貸款的逆周期措施，非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限

上調１０個百分點，帶動美聯系上升，美聯工商舖（００４５９）飆升５９﹒７２％，報０﹒１

１５元；美聯集團（０１２００）揚６﹒７６％，報０﹒７９元。惟金管局未有意欲為住宅物業

樓市「減辣」，金管局副總裁阮國恆表示住宅價格仍處於高位，目前未有適當條件及時機「減辣

」，會繼續留意市場情況，以致地產股齊挫。新世界發展（０００１７）跌２﹒９３％，報３９

﹒７元；信和置業（０００８３）跌１﹒９７％，報８﹒９５元；長實（０１１１３）軟２﹒１

１％，報４１﹒８元。



＊跌市中資券商股捱沽，中信建投跌近３％＊



財政部公布本年首七月收支數據，印花稅１９２０億元人民幣，按年增２０﹒３％。其中，

證券交易印花稅１１７４億元人幣，按年增３５﹒３％。另外彭博匯編數據顯示，今年６至７月

上市證券公司發行金融債、短融券等各類債券金額逾２４５０億元人幣創歷年同期最高。惟大市

今現沽壓，中資券商股亦捱沽。中信建投（０６０６６）跌２﹒８４％，報１１﹒６２元；中金

公司（０３９０８）走低２％，報１８﹒６２元；招商證券（０６０９９）挫１﹒２％，報９﹒

８５元；中信証券（０６０３０）跌１﹒１７％，報１８﹒５４元；海通證券（０６８３７）跌

１﹒７５％，報７﹒２９元；國泰君安（０２６１１）軟１﹒３６％，報１３﹒０８元。

據報指人行、住建部召集部分房地產公司今日於北京面談。知情人士指面談或為了解行業對

融資新規的反應。據報指監管部門欲出台新規以控制房地產企業有息債務規模，具體為剔除預收

款後的資產負債率大於七成；淨負債率大於１００％；現金短債比小於１倍，內房股普軟。融創

（０１９１８）挫２﹒５１％，報３４﹒９元；中海外（００６８８）跌１﹒７１％，報２３﹒

０５元；華潤置地（０１１０９）軟２﹒３％，報３４﹒０５元；碧桂園（０２００７）跌２﹒

３５％，報９﹒９６元；中國奧園（０３８８３）下行２﹒２２％，報９﹒６９元。（ｊｃ）



＊黃偉豪：小米利好消息多，中長線可分注吸納＊



上日（１９日）美方推遲與中國的貿談，港股急挫逾三百點後，本日延續跌勢，失守兩萬五

關口，中民證券研究部董事黃偉豪對《經濟通通訊社》表示，港股本日急跌不完全因中美貿談，

隔晚聯儲局會議紀錄中對經濟前景表述悲觀，影響大市氣氛，加上Ａ股下滑也令港股受壓。他認

為中美關係方面只要首階段協議仍在繼續，市場主要還是關注兩者在科技領域的摩擦。他指出，

港股目前失守兩萬五的關鍵支持，下一階段的支持位是百天線（約２４４６４點），若港股能守

住則問題不大，料短期走勢以區間上落為主，上望２５０天線（約２５７９３點）。

另外，小米（０１８１０）將於下周公布業績，自獲「染藍」後就表現標青，黃偉豪料短期

升勢可續，中長線看好該股。他認為小米近期利好消息多，除獲「染藍」，美國對華為的打壓亦

有助於其市佔率，加上在次季推５Ｇ手機或造好毛利率，料次季業績較首季好。中長線看，小米

近年積極進行業務轉型，向物聯網業務發展，相信會令市場提高對其估值。料目前股價於１７元

有支持，短線部署可現價買入，中長線則選擇分注吸納，首階段目標看１９﹒５元，若穿１７元

則止蝕。（ｆｚ、ｊｃ）

