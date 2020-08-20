【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒３億人幣，買中聯通潤啤沽騰訊中芯

《經濟通通訊社２０日專訊》隔晚美股尾市插水，道指倒跌８５點收市，加上憂內地全面降

準概率明顯下降。港股低開１２３點，報２５０５５點，已見全日高位，受道指期貨挫逾兩百點

拖累，港股跌幅持續擴大，１０天、２０天及５０天線均失守，上午曾急挫５３９點。恆指午後

曾插５５７點，見２４６２１點全日低位，之後傳出中美近日將通話，港股尾段跌幅收窄，最終

收報２４７９１，跌３８７點或１﹒５４％。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒３億元人民幣，增加１４４０﹒２％。北水淨買入最多

的個股依次是中國聯通（００７６２）、華潤啤酒（００２９１）、美團點評（０３６９０）；

淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、閱文集團

（００７７２）。

主板成交１１８１﹒８７億元增加３９﹒７％。其中港股通成交１８２﹒４億元，佔總成交

１５﹒４％。



＊北水棄騰訊，再流出逾２億＊



中聯通７月移動用戶淨增加２﹒６萬戶，收升２﹒９９％報６﹒２１元，北水淨買入１﹒７

億元。

華潤啤酒跌３﹒０６％報５２﹒２元，北水淨買入１﹒３億元。

美團點評周五放榜，收升１﹒５６％報２３４﹒６元，北水淨買入１﹒１億元。

騰訊控股升０﹒４％報５０８元，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中國聯通 （００７６２） １﹒６６

華潤啤酒 （００２９１） １﹒２８

美團點評 （０３６９０） １﹒１３

建設銀行 （００９３９） ０﹒３３

中國飛鶴 （０６１８６） ０﹒３２



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －２﹒３９

中芯國際 （００９８１） －２﹒２４

閱文集團 （００７７２） －１﹒４７

香港交易所 （００３８８） －１﹒３６

威高股份 （０１０６６） －０﹒９６

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（ｃａ）

