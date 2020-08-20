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即市新聞

20/08/2020 15:41

《美元走勢－羅明立》留意美元２０天線表現，破則或可挑戰９４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２２　　　１０５﹒９８　　　１０６﹒１０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５３　　　１﹒１８３１　　　１﹒１８４３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１１５　　　１﹒３０７３　　　１﹒３０８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６２　　　０﹒９１４２　　　０﹒９１４７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１３　　　７﹒７４９７　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲公布議息紀錄，預計美國經濟需要政府提供更多支援以防止經濟出現更
長時間及更大幅度的下跌。部分官員更認為局方需要實施更多刺激措施來支持復甦，不過並未有
推出措施的時間表，亦未有再提出以限制孳息率曲線來增加流動性的說法。市場認為局方立場未
夠「鴿」，引發美元大幅反彈，重上９３水平。
　　個人認為純粹是市場為美元反彈找借口，局方對經濟復甦前景看淡，長期量寬之後，非常規
貨幣政策的使用更為審慎，近期已見到局方多次提到要財政政策幫助經濟。過去一個多月，壓制
美元反彈的２０天線在９３﹒３０，留意其表現，破則或可再挑戰９４，弱美元的基本面未被破
壞。非美貨幣連同金價都顯著回落，歐元跌至１﹒１８３０，接近１０天線的１﹒１８２０及
２０天線的１﹒１８００，可再次部署吸納，１﹒１７８０以下止蝕。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８１０　　　１﹒１９３０　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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