《美元走勢－羅明立》留意美元２０天線表現，破則或可挑戰９４

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １０６﹒２２ １０５﹒９８ １０６﹒１０
歐元╱美元 １﹒１８５３ １﹒１８３１ １﹒１８４３
英鎊╱美元 １﹒３１１５ １﹒３０７３ １﹒３０８３
美元╱瑞郎 ０﹒９１６２ ０﹒９１４２ ０﹒９１４７
美元╱港元 ７﹒７５１３ ７﹒７４９７ ７﹒７４９８
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《美元走勢》美聯儲公布議息紀錄，預計美國經濟需要政府提供更多支援以防止經濟出現更
長時間及更大幅度的下跌。部分官員更認為局方需要實施更多刺激措施來支持復甦，不過並未有
推出措施的時間表，亦未有再提出以限制孳息率曲線來增加流動性的說法。市場認為局方立場未
夠「鴿」，引發美元大幅反彈，重上９３水平。
個人認為純粹是市場為美元反彈找借口，局方對經濟復甦前景看淡，長期量寬之後，非常規
貨幣政策的使用更為審慎，近期已見到局方多次提到要財政政策幫助經濟。過去一個多月，壓制
美元反彈的２０天線在９３﹒３０，留意其表現，破則或可再挑戰９４，弱美元的基本面未被破
壞。非美貨幣連同金價都顯著回落，歐元跌至１﹒１８３０，接近１０天線的１﹒１８２０及
２０天線的１﹒１８００，可再次部署吸納，１﹒１７８０以下止蝕。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８１０ １﹒１９３０ １﹒１７７０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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