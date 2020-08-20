【紓困措施】民主黨促推抗疫基金３﹒０，全民派１萬

政府將推出第三輪防疫抗疫基金。民主黨表示已去信政務司司長張建宗，促政府盡快推出抗
疫基金３﹒０，並再度推出派錢措施，向全民派發１萬元。
民主黨建議，向所有能夠提供近期工作證明的自僱人士發放２萬元，讓體育教練、的士司機
、以至過去被遺漏的其他自僱人士，例如舞台工作者，獲得政府支援。該黨亦提倡設立臨時失業
援助金，向失業人士提供為期６個月，每月９０００元的臨時失業援助金。《香港經濟日報》
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