東亞（００２３）半年賺１５億元升５３％，派息增至１６仙

《經濟通通訊社２０日專訊》東亞銀行（０００２３）公布至今年６月底止中期業績，純利
１５﹒３２億元，按年升５３﹒２０％，每股基本盈利為０﹒３９元，派中期息０﹒１６元，去
年同期派０﹒１１元。
期內，淨利息收入６１﹒１４億元跌１７﹒６３％，非利息收入２３﹒６億元跌
１５﹒０５％。（ｈｏ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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