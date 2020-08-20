東亞（００２３）半年賺１５億元升５３％，派息增至１６仙

《經濟通通訊社２０日專訊》東亞銀行（０００２３）公布至今年６月底止中期業績，純利

１５﹒３２億元，按年升５３﹒２０％，每股基本盈利為０﹒３９元，派中期息０﹒１６元，去

年同期派０﹒１１元。

期內，淨利息收入６１﹒１４億元跌１７﹒６３％，非利息收入２３﹒６億元跌

１５﹒０５％。（ｈｏ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

