【紓困措施】旅遊業界向特首發公開信，冀盡早推第三輪防疫基金

《經濟通通訊社２０日專訊》多名旅遊業界人士向行政長官林鄭月娥發公開信表示，旅遊業

今年第四季甚至明年第一季也未必能復甦，旅行社連月來不但毫無收入，固定成本尤其是租金開

支卻仍然高企，旅遊同業無不感到前路茫茫，對堅守業務與否正跨躇難決，為免出現大規模倒閉

潮或裁員潮，旅遊同業期望特區政府在短期內大力支援，並盡早推第三輪防疫基金。

旅遊業界建議，政府按「旅行社及從業員支援計劃」原來的津貼額，為所有合資格旅遊從業

員多提供津貼半年，並且將旅行社的津貼與旅行社全職員工的人數直接掛鈎；延長「保就業」計

劃半年；延長年底屆滿的「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」半年，以及為兩項

計劃增撥預算，確保所有合資格旅行社都可獲得津貼；以及為旅遊巴士司機再次提供津貼。

另外，業界亦全力支持特區政府做好防疫抗疫工作，並且十分贊成和感謝中央支援特區政府

推行全民檢測，期望儘快控制疫情，也希望特區政府為業界重啟業務做好準備，包括引進內地檢

測模式，藉以大幅降低檢測費用，減輕市民出遊成本的負擔；儘快落實粵港澳健康碼互認的安排

，為重啟大灣區旅遊做好準備；積極展開省外，海外旅遊氣泡的籌備工作；以及早預訂疫苗，並

且預先準備注射安排。（ｃｗ）

