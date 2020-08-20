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20/08/2020 09:02

【減辣措施】中原：新措施對工商舖有輕度支持，惟未能令市道轉熱

　　《經濟通通訊社２０日專訊》金管局昨日將非住宅物業按揭貸款的適用按揭成數上限上調
１０個百分點，一般個案的上限由四成上調至五成。此項修訂今日起生效。中原按揭董事總經理
王美鳳認為，工商舖巿道嚴峻，放寬措施屬合適做法，將可減低近月工商舖估價不足影響，惟未
至於會令工商舖市道轉熱。

＊工商舖平均按揭成數只有２８％＊

　　王美鳳指出，今年工商舖按揭申請的平均按揭成數僅為２８％，與住宅客戶平均按揭成數逾
５０％有明顯差距，原因是工商舖可造按揭成數較低。故此，現時放寬非住宅物業的按揭成數，
對工商舖市道及按揭市場具輕度支持。
　　根據中原研究部資料顯示，自從２０１９年下半年中美貿戰升溫後，加上２０２０年疫情持
續，今年首七個月平均每月登記僅２５４宗，較去年同期平均每月達４７６宗明顯下滑，短期內
亦難以改善，相信下半年工商舖交投持續淡靜。

＊借款人仍需受限於壓力測試等＊

　　王美鳳指出，由於工商舖市道不景，銀行對工商舖按揭取態亦變得審慎保守，除了估價不足
情況增加外，銀行亦已曾上調工商舖之按揭息率。新措施為工商舖物業帶來適度支持，但由於借
款人仍需受限於其他如壓力測試等措施，再加上工商舖用家入市考慮較看重經濟前景及投資市道
，經濟環境仍未見起色，各行各業仍受疫情打擊，新措施未至於會令工商舖市道轉熱。
（ｃｌ）

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