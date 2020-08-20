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即市新聞

20/08/2020 16:32

《本港經濟》７月整體消費物價下跌２﹒３％，基本通脹率０﹒２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年７月份整體消
費物價與一年前同月比較，下跌２﹒３％，較６月份的相應升幅（０﹒７％）及市場預測升幅
（０﹒５％）為低。７月份的跌幅主要因為政府代繳公營房屋租金，以及香港房屋協會豁免乙類
屋邨租戶三分二租金。
　　剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在７月份的按年升幅（即基本通脹
率）為０﹒２％，較６月份（１﹒２％）為低，主要是由於外出用膳費用下跌和本地交通費用跌
幅擴大所致。

＊外出用膳價格自２００４年初以來首次下跌＊

　　政府發言人表示，由於２０１９冠狀病毒病在全球大流行令經濟情況仍然十分疲弱，基本消
費物價通脹率在７月份顯著緩和至０﹒２％。本地新冠肺炎感染個案近期急升，導致飲食業經營
環境變得更為嚴峻，令外出用膳價格在７月轉為按年下跌，是自２００４年初以來的首次。與此
同時，港鐵自該月起提供額外車費折扣，令交通費用的跌幅明顯擴大。多個其他主要消費物價指
數組成項目承受的價格壓力亦進一步減退。
　　展望將來，鑑於環球和本地經濟狀況低迷，在今年餘下時間，外來和本地的價格壓力應會維
持輕微。政府會繼續密切留意通脹情況以及通縮風險。

＊首七個月基本通脹率為２﹒１％＊

　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在７月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水
（下跌１８﹒６％）、住屋（下跌４﹒８％）、衣履（下跌４﹒７％）、交通（下跌３﹒７％）
、耐用物品（下跌３﹒２％）和外出用膳（下跌１﹒１％）。
　　另一方面，綜合消費物價指數在７月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上
升３﹒９％）、雜項物品（上升２﹒３％）、雜項服務（上升０﹒６％）和煙酒（上升０﹒３％
）。
　　以今年首七個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升１﹒１％，剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為２﹒１％。（ｃｌ）

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