【夜期時段】即月期指報２４６８８點，升１０點，低水１０３點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４６９７點，升１９點，低水

９４點，最新報２４６８８點，升１０點，低水１０３點，合約成交１１４３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０１１６點，升１６點，低水４０點，最新報１０１００

點，無升跌，低水５６點，合約成交４２３張。

