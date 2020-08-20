《再戰明天》美團派業績，美國公布７月成屋銷售

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐元區公布８月製造業採購經理人指數，美

國公布７月成屋銷售。



＊新西蘭央行首席經濟學家參加問答會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家兼外部貨幣

政策委員會成員參加問答互動，解釋該央行最新貨幣政策聲明。



＊美國公布７月成屋銷售＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月消費者物價指數，年率料由０﹒１％上升至

０﹒３％。

４：００ｐｍ，歐元區公布８月製造業採購經理人指數，料由５１﹒８升上５２﹒７。

８：３０ｐｍ，加拿大公布６月零售銷售，月率料由１８﹒７％升上２４﹒５％。

９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數，料由５０升上５１；製造業採購經理

人指數料由５０﹒９升上５２。１０：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心指數，料維持於負

１５。同時，美國公布７月成屋銷售，料由４７２萬升上５４０萬；月率料由２０﹒７％降至

１４﹒４％。



＊美團和雅居樂派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：美團點評－Ｗ（０３６９０）、魯大師（０３６０１）、

雅居樂集團（０３３８３）、紫金礦業（０２８９９）和華潤水泥控股（０１３１３）等。

（ｈｏ）

