《再戰明天》美團派業績，美國公布７月成屋銷售

《經濟通通訊社２０日專訊》明日（２１日），歐元區公布８月製造業採購經理人指數，美
國公布７月成屋銷售。
＊新西蘭央行首席經濟學家參加問答會＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明早８：００ａｍ，新西蘭央行首席經濟學家兼外部貨幣
政策委員會成員參加問答互動，解釋該央行最新貨幣政策聲明。
＊美國公布７月成屋銷售＊
在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布７月消費者物價指數，年率料由０﹒１％上升至
０﹒３％。
４：００ｐｍ，歐元區公布８月製造業採購經理人指數，料由５１﹒８升上５２﹒７。
８：３０ｐｍ，加拿大公布６月零售銷售，月率料由１８﹒７％升上２４﹒５％。
９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數，料由５０升上５１；製造業採購經理
人指數料由５０﹒９升上５２。１０：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者信心指數，料維持於負
１５。同時，美國公布７月成屋銷售，料由４７２萬升上５４０萬；月率料由２０﹒７％降至
１４﹒４％。
＊美團和雅居樂派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：美團點評－Ｗ（０３６９０）、魯大師（０３６０１）、
雅居樂集團（０３３８３）、紫金礦業（０２８９９）和華潤水泥控股（０１３１３）等。
（ｈｏ）
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