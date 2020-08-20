【新冠肺炎】本港今錄１８宗確診個案，其中５宗病源不明

《經濟通通訊社２０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增１８
宗確診新冠肺炎個案中，１２宗與之前個案相關，包括２宗個案為長興大廈及荃灣宿舍印傭群組
，宏記群組有３宗確診個案等。其餘５宗個案病源不明，１宗為輸入性個案，近２０宗初步陽性
確診個案。（ｂｎ）
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