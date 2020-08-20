【企業盈警】陽光１００料中期溢利將減少不超過７０％

《經濟通通訊社２０日專訊》陽光１００中國（０２６０８）公布，截至今年６月３０日止

六個月，預期與去年同期相比，今年中期溢利將減少不超過７０％。

期內溢利減少主要由於受到新型冠狀病毒肺炎疫情爆發所帶來的不利影響，集團投資物業的

公允值下降以及出售收益確認滯後所致。（ｂｎ）

