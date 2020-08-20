【看高一線】港交所績優中概股上市成新動力，大和看４４７﹒１元

《經濟通通訊社記者金雪凝２０日報道》熱錢湧入港股市場帶動交投暢旺，港交所

（００３８８）交出的上半年業績表現理想，滬深港通及債券通業務均有強勁增長。港交所中期

純利５２﹒３３億元，按年增長１％，期內收入及其他收益按年升２％至８７﹒８２億元，創半

年度新高；主要業務收入７９﹒４４億元，按年升１３％；來自滬深港通收入及其他收益７﹒４

３億元，按年升４６％，亦創半年度新高。集團日均成交金額１１７５億元，按年增長２０％。

滬深港通及債券通兩個「互聯互通」業務再錄強勁增長，滬深港通北向交易平均每日成交金

額為７４３億元人民幣，按年上升６９％；南向交易平均每日成交金額為２０７億元，較

２０１９年上半年大升８６％；而債券通的日均成交金額１９９億元，更按年大增２﹒０２倍，

創半年度新高。



＊李小加：市場在眾多事件下，活躍度無受影響＊



集團行政總裁李小加在業績電話會議上表示，在滬深港通及新股的推動下，今年市場將會表

現強勁。雖然近年外圍環境受政治、經濟等因素影響，但今年香港市場在眾多大事件下，僅出現

較波動，並無影響市場本身的活躍度，期望下半年將延續有關情況。

他又提到，早前推出俗稱「港版納指」的恆生科技指數，追蹤新經濟公司的表現，近期在美

國上市的中概股都來港二次上市，有關企業都是新經濟企業。這些企業為香港市場注入新動力，

令交易活躍度及發行量都快速提升，交易貢獻亦增加，形容香港市場已經出現巨大且難以逆轉的

變化。



＊多間大行看好前景，中概股回歸及債券通成新動力＊



港交所上半年業績好過市場預期，多間大行都看好集團前景。大和發表研究報告指，集團的

中期業績表現證實港交所過去採取的舉措，都已經取得成果，並能控制成本，這亦支持了該行的

觀點，即有多種因素推動集團結構性盈利增長。該行認為，香港有穩固的基礎，能發展成納斯達

克以外，全球最重要的新經濟企業上市及交易的市場之一，相信香港市場將進入「流動性的新時

代」。該行上調港交所目標價４５﹒３％，由原來的３０７﹒８元升至４４７﹒１元，評級就維

持「買入」。

野村表示，上半年市場流動性，包括日均成交量（ＡＤＴ）按年增長２０％、北向交易

ＡＤＴ增長６９％，以及債券通ＡＤＴ增長２﹒０２倍等，都在很大程度上抵銷了上半年疲弱的

投資表現。主要亮點仍是其滬深港通業務收入的強勁增長。該行又認為，債券通將是集團另一個

有希望的增長領域，因為外國機構今年６月底止，僅持有中國債券市場餘額的２﹒４％。野村升

港交所目標價４％，由原來的４１８﹒２元升至４３５﹒３元，並重申「買入」評級。



＊受惠新股及交投量推動，富瑞料港交所第三季收入增長加快＊



富瑞就指，儘管一些新產品仍未足以成為集團盈利的主要動力，但相信在強勁的交投量及新

股集資的推動下，第三季的收入增長將會加快。在調整對集團的盈利預測後，該行輕微下調港交

所目標價０﹒１％，由３６０﹒２８元降至３６０﹒０４元，評級維持「持有」。大華繼顯就將

港交所的評級下調至「持有」，目標價３６５元。

高盛認為，現時港交所的投資收益非常波動。如果計及投資收益，港交所第二季總收入比高

盛預期多５％，相反若不計投資收益，則總收入遜預期約４％。高盛暫時維持港交所「中性」的

投資評級，１２個月目標價為３２５元。

摩根士丹利發表研究報告指出，暫時維持港交所「增持」之評級，目標價為４３０元。港交

所第二季的核心收入與預期相若，隨著市場復甦，該所的投資收益亦由低位回升，預期第三季交

投持續蓬勃。

