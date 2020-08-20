《經濟通通訊社２０日專訊》表列大行對港交所（００３８８）最新目標價及評級：
大行 目標價 評級
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摩根士丹利 ４３０元 增持
高盛 ３２５元 中性
大和 ３０７﹒８元→４４７﹒１元 買入
野村 ４２８﹒２元→４３５﹒３元 買入
麥格理 ４００﹒００→４２０﹒００ 跑贏大市
富瑞 ３６０﹒２８元→３６０﹒０４元 持有
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（ｓｋ）
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20/08/2020 12:04
【看高一線】表列大行對港交所（００３８８）最新目標價及評級
《經濟通通訊社２０日專訊》表列大行對港交所（００３８８）最新目標價及評級：
大行 目標價 評級
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摩根士丹利 ４３０元 增持
高盛 ３２５元 中性
大和 ３０７﹒８元→４４７﹒１元 買入
野村 ４２８﹒２元→４３５﹒３元 買入
麥格理 ４００﹒００→４２０﹒００ 跑贏大市
富瑞 ３６０﹒２８元→３６０﹒０４元 持有
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