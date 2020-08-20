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20/08/2020 12:04

【看高一線】表列大行對港交所（００３８８）最新目標價及評級

　　《經濟通通訊社２０日專訊》表列大行對港交所（００３８８）最新目標價及評級：

　　大行　　　　　　　　目標價　　　　　　　　　　　　　　評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　摩根士丹利　　　　　４３０元　　　　　　　　　　　　　增持
　　高盛　　　　　　　　３２５元　　　　　　　　　　　　　中性
　　大和　　　　　　　３０７﹒８元→４４７﹒１元　　　　　買入
　　野村　　　　　　　４２８﹒２元→４３５﹒３元　　　　　買入
　　麥格理　　　　　　４００﹒００→４２０﹒００　　　　跑贏大市
　　富瑞　　　　　　　３６０﹒２８元→３６０﹒０４元　　　持有　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｓｋ）

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