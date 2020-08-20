友邦：業務於疫情過後將回復，對香港市場長遠前景感正面

《經濟通通訊社２０日專訊》友邦保險（０１２９９）首席執行官兼總裁李源祥表示，集團

上半年的新業務表現受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，而有關影響屬預期之內。不過，他指，

營運溢利按年增長５％，因此對疫情過後的市場復甦情況維持樂觀看法，留意到５月份至７月份

時，業務因疫情暫時受控而迅速回升。

在中國業務方面，李源祥指，友邦中國有獨特的優勢，集團是境內唯一一間１００％有外資

持有的保險企業。集團目前在北京、上海、廣州、深圳、天津等地都設有分部，相關市場亦有強

勁的業務表現，又指集團從約２０個省份中，挑選出１０至１２個最重要的省份去拓展業務，有

關發展順暢快速進行，期望不久將來可獲批牌照。



＊疫情受控後內地保單將回復，對本港市場長遠前景感正面＊



香港及澳門首席執行官陳榮聲表示，由於本港今年受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，２月

份起沒有內地旅客來港，因此內地訪港旅客的保單業務近乎停頓，因此，集團在香港業務集中於

本地客，亦應用一切的數碼化平台及工具，為本地保險代理提供支援，包括招聘、培訓、提供銷

售服務等。他強調，香港市場的長期增長潛力仍然保持強勁，本港的儲蓄產品與人壽、健康保險

產品的需求仍有很大差異。同時，他認為，一旦疫情受控，本港的封鎖等措施解除，內地客保單

業務將會回復，相信香港的保險產品對內地客仍有很大吸引力，因此對香港保險市場的長遠前景

持正面態度。

他又提到，對大灣區的發展持正面看法，集團亦有與兩地監管機構保持密切溝通，但目前「

保險通」未有實質詳情及細節，而集團亦會繼續支持大灣區的發展。（ｓｋ）

