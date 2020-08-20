【企業盈警】南洋集團料中期純利將按年跌６０％以上

《經濟通通訊社２０日專訊》南洋集團（００２１２）發盈警，預期截至今年６月底止，中

期純利將按年跌６０％以上。

集團指，預期溢利下跌，主要由於期內投資物業及按公平值透過損益記帳的金融資產公平值

之下滑所致。由於按公平值透過其他綜合收益記帳的金融資產之公平值下滑，相比於２０１９年

同期錄得之上升，集團之其他綜合收益於今年上半年將錄得減少。（ｓｋ）

