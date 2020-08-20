恒地中期純利按年跌６２％，派中期息０﹒５元

《經濟通通訊社２０日專訊》恆基地產（０００１２）公布，截至今年６月底止，中期純利

２８﹒３４億元，按年跌６２％，每股盈利０﹒５９元，派中期息每股０﹒５元，與去年同期相

同。

期內，收入１０９﹒４３億元，按年增長３４﹒６％；除稅前溢利４５﹒７８億元，按年跌

４６﹒１％。（ｓｋ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

