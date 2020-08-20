《小傳日記》免課稅拉倒，二萬五不保；通電談貿協，缸友心仍怯！

《小傳日記》花旗國聯儲局上個月嘅議息紀錄，反映咗政策委員對經濟同金融系統風險嘅憂

慮。消息拖累美股三大指數調頭向下，加上美方暫停或終止同香江嘅三項雙邊協議，拖累香江魚

缸今早（２０日）低開１２３點報２５０５５點後，跌勢都幾急速，好快就插穿二萬五關，ＡＩ

Ａ（０１２９９）中期業績差，股價一度跌近５巴仙；滬深兩市偏軟，中資金融同內需佬跌幅顯

著，魚缸跌幅最多擴大至５５７點低見２４６２１點。之後，神州商務部話，中美雙方已經確定

近日會就首階段貿協舉行通話，魚缸跌幅收窄返少少，最終收挫３８７點或１﹒５個巴仙，報２

４７９１點，失守十天（２５０１４點）、二十天（２４８９２點）同五十天線（２４９９１點

），主板成交１１８１﹒８７億銀。國貨報１０１５５點，跌１５７點或１﹒５３％。

重磅藍戰士表現唔係咁好，大象（００００５）滑逾１巴仙，報３３﹒６５銀；中移動（０

０９４１）碌低逾２巴仙，報５７﹒６銀；ＱＱ（００７００）逆市跳起２蚊，報５０８銀；生

發發（００３８８）無咗近１巴仙，報３７１銀。

Ａ場連續第二日回吐，上證綜指收報３３６３點，跌４４點，幅度逾１巴仙；深證成指報１

３３２０點，跌１５９點，幅度亦有超過１巴仙，總成交８７１８﹒１２億人仔跌近兩成。



＊ＡＩＡ績差派息逆市加，按揭成數升商舖代理醒＊



ＡＩＡ中期新業務價值按固定匯率計報１４﹒１億美金，按年碌低３７巴仙，差過綜合９間

券商預估，介乎１４﹒９億至１６﹒０４億美金嘅預期。管理層話，集團上半年嘅新業務表現受

疫情影響係預期之內，不過佢對疫情過後嘅可能復甦保持樂觀睇法，ＡＩＡ收插逾３巴仙，報７

２﹒１５銀。其他內險佬跟返Ａ場走軟，平保（０２３１８）無咗逾１巴仙，報８３﹒６５銀；

太保（０２６０１）走低逾２巴仙，報２４銀；國壽（０２６２８）跪低逾２巴仙，報１８﹒８

銀。

金管局將非住宅物業按揭成數升至五成嘅修訂自今日起生效，新措施有利商廈同舖位成交，

代理受惠，亦方便一啲房託融資，美聯工商舖（００４５９）急飆逾４７巴仙，報０﹒１０６銀

；冠君產業（０２７７８）踼高近１巴仙，報４﹒０７銀；陽光房地產（００４３５）跣低逾１

巴仙，報３﹒７銀。不過，金管局講到明，依家住宅樓價仲係好高，唔係適當時機減辣，發展商

就慘啲，新世界（０００１７）撻低逾２巴仙，報４０﹒０５銀；新地（０００１６）無咗６格

，報９８﹒７銀。超人同小超再使近３２０１萬銀增持長實（０１１１３），今日唔見近２巴仙

，報４２﹒０５銀。



＊船運稅要計港口佬暈低，中美有偈傾出口仲幾驚＊



花旗國國務院話佢地已經暫停或終止同香缸嘅三項雙邊協議，包括移交逃犯協定、移交被判

刑人協定，同埋國際船運收入嘅雙重課稅寬免協定。搞到港口佬齊齊暈船浪，長和（００００１

）插低逾２巴仙，報５０﹒５５銀；新創建（００６５９）跪低逾５巴仙，報６﹒４３銀；九倉

（００００４）插低逾１巴仙，報１４﹒４６銀；招商局港口（００１４４）滑逾１巴仙，報８

﹒９９銀；中遠海運港口（０１１９９）平收，報４﹒４３銀。

喺中美關係繼續轉差之際，神州商務部突然話同花旗國有偈傾，出口佬今日個別發展，耐世

特（０１３１６）跪低逾４巴仙，報５銀；萬洲國際（００２８８）插低近２巴仙，報６﹒７８

銀；創科實業（００６６９）彈上近１巴仙，報９３﹒４銀；申洲國際（０２３１３）插低近１

巴仙，報１０８銀；新秀麗（０１９１０）就跳高逾２巴仙，報８﹒３６銀；敏實（００４２５

）滑逾１巴仙，報２４銀。



＊降準無憧憬內銀跌唔停，內需無力衝旺旺要清倉？＊



神州發改委要工行（０１３９８）、建行（００９３９）等６間內銀，提供優惠利率畀縣城

城鎮化項目貸款，建設５Ｇ網絡、物聯網、車聯網同骨幹網擴容等。而神州８月ＬＰＲ一如預期

連續四個月持平。有報道話預計今年貨幣投放會主要通過孖屐逆回購同ＭＬＦ嚟進行，全面降準

概率明顯下降，內銀佬搞到齊齊腳軟，工行跪低近３巴仙，報４﹒６３銀；建行滑逾３巴仙，報

５﹒７５銀；農行（０１２８８）撻低逾１巴仙，報２﹒７９銀；招行（０３９６８）跪低逾２

巴仙，報３９﹒５５銀；交行（０３３２８）插低逾２巴仙，報４﹒２３銀。

內需佬早排升咗一輪，係時候唞唞，潤啤（００２９１）首席執行官預期下半年行業整體銷

量會跌６巴仙至７巴仙，今日個價收插逾３巴仙，報５２﹒２銀。青啤（００１６８）跪低近２

巴仙，報６７﹒４５銀；百威亞太（０１８７６）都滑近４巴仙，報２６﹒９銀。食品佬都要挨

餓，被踢出恆指嘅旺旺（００１５１）今日除淨，唔少缸友搵位閃人，碌低近１巴仙，報５﹒３

９銀。傳澳洲否決蒙牛（０２３１９）收購澳洲品牌乳品及飲料公司Ｌｉｏｎ－Ｄａｉｒｙ ＆

Ｄｒｉｎｋｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ，蒙牛做咗表現最曳藍戰士，插水近４巴仙，報３４﹒２５銀

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