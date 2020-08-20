《保險智衛－余栢堅》若長居海外，現存保單應如何處理？

《保險智衛》２０１９冠狀病毒病的疫情引致各地紛紛封關或實施強制檢疫及隔離等措施，

部分香港外地「兩邊走」的市民可能選擇暫留海外等待疫情過去，然而全球疫情未見緩和，港人

若長時間不在港，其在香港投保的人壽、醫療或危疾等保險是否能於海外繼續提供同樣保障？若

果因不同需要而要長時間離港，甚至長居海外，在本港投保的現存保單又有什麼須注意的地方？



＊留意保單受保地區＊



一般來說，人壽保險（包括定期壽險、終身壽險、儲蓄壽險、年金等等）及危疾保險的保障

通常沒有地域限制，意思即除保單列明之不保事項外，被保人在全球發生的受保事項根據保單條

款理應可以獲得賠償，所以暫時居留海外（即受保地方）的被保人毋須過份擔心已購保障會受影

響。至於醫療保險方面，則要留意保單及個別保障項目的承保地區，若被保人居留的地方屬承保

範圍內便可放心享受保障，否則保單有機會無法提供保障或須下調保額，因此保單持有人可因應

被保人常到的地區加強保障。由於不同保險公司的保險計劃不盡相同，建議保單持有人定期檢視

已有的保單及其條款，並考慮不同因素，包括保險需要、潛在退保風險等，因應情況而進行調整

。



＊居住地更改切記申報＊



若被保人計劃長居海外，當其居住地有改變時便應主動向保險公司申報，尤其擁有醫療保險

的保單持有人更應留意。一般而言，只要保險公司認為有關改變將不會引致更高風險，或根據保

單條款，所增加的風險可透過提升保費來彌補，保單便可繼續運作，不一定要在移居地重新投保

，免卻因新投保年齡引致更高保費，或因身體狀況改變而引致個別不保事項、額外保費甚至拒保

的可能。另一小貼士，如你持有的保單為分紅保單，只要於居住地有改變前主動向承保的保險公

司申報，並獲其確認可繼續運作，根據保單條款，保險公司仍會向保單持有人發放保證及╱或非

保證紅利，即使在海外生活，仍然可透過保單讓資產滾存和享有增值機會。

人生充滿挑戰，每個變數亦可能是機遇，更多認識保險作為財務策劃工具的可能性及彈性，

可助你將風險轉移、累積及傳承財富。遇到策劃上的疑問，可向理財顧問尋求專業建議。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

