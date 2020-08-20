《宏策俊見－陳俊業》淺談「資產通脹」如何能長期實現

《宏策俊見》我們經常聽到「資產通脹」這個主題，「資產通脹」泛指各類資產價格也普遍

上漲的意思，包括股、債、金甚至於樓價都有普遍持續上漲的情況。大家可以想像，如果資產通

脹能夠長期發生的話，那些高度配置資產的人的財富，將會持續地拋離低資產配置的人，而這個

財富差距將會愈來愈大，至少過去１０年如是。你可能會問，到底資產通脹是如何能長期實現的

呢？



＊科技革新，提升企業生產力＊



其實有關於資產通脹的故事，可以從科技革新開始說起。首先，可以想像當一家企業利用科

技元素，而這項科技因為出現革新而導致企業營運成本降低的時候，企業生產力便有機會得到提

升。比如以往需要３個辦公人員完成的工作，而今天因為有了電腦，可能只需要１個經理加１部

電腦已可以取代。而未來甚至可能一個管理ＡＩ的經理已可取代現今３個經理的工作。而這些就

是因為科技革新而導致營運成本降低和生產力提升的情況。



＊經濟學角度，企業生產力提升使總供給曲線右移＊



從經濟學角度，當總體企業生產力出現提升，是可以導致低通脹的情況出現的。早前提及的

是一家企業因為應用了科技，從而降低了生產成本並提升生產力。事實上，不論工業或商業的科

技應用是普及性的，如此一來，當整體市場的企業也能同樣如此發揮，市場總供給曲線將往右移

。這是因為企業們可以用同一價格成本水平，生產更多的物品或服務量。以經濟學圖例說明，假

設總需求曲線不變，而總供給曲線往右移，均衡價格便會因而有下行的壓力。



＊現實情況下，總供給曲線加速右移，緩和了通脹壓力＊



而在現實情況下，因為財富效應或收入提升等各個因素推動，在同一價格下，市場將會有更

大的需求量。因此，總需求曲線在經濟增長的背景下，一般會持續地往右移，這本應是常規。但

現實情況是，企業生產力提升使總供給曲線加速往右移，在總需求和總供給曲線同步往右移的情

況下，緩和了通脹壓力，實現了長期低通脹，這是很多國家在過去１０年均有所出現的情況。



＊低通脹環境令央行缺乏進行緊縮貨幣政策的誘因＊



物價沒有出現太大上行壓力這點十分重要。這影響了央行的貨幣政策，同時亦影響資產價格

。簡單來說，央行們一般進行緊縮性的貨幣政策主要都不外乎兩個原因，第一就是緩和通脹壓力

、第二就是緩和經濟過熱壓力。事實上，觀察美國過去數年雖然曾經有進行加息，但整體通脹壓

力未見很大，美國過去１０年的通脹情況時常未有達到２％通脹目標的水平。加上，以最後一輪

加息周期計算，美國聯邦基金利率（上限）升至２﹒５厘就止步了。



＊資產通脹就是「全球大放水」的結果＊



因此，我們能理解，在低通脹率而又未有達至經濟熾熱的背景下，美國聯儲局並沒有太多去

收緊貨幣政策的借口，反而從現任美聯儲主席鮑威爾口中聽到的言論，是需要提升利率以增加未

來的減息空間，而不是通脹或經濟過熱的理由。的而且確，環球低通脹的情況造就全球的央行們

持續性地實施寬鬆或超寬鬆貨幣政策。不用我多說，大家都知到各類資產價格普遍持續上漲就是

「全球大放水」的結果，詳請可參考筆者早前的文章──《宏策俊見－陳俊業》什麼是「資產通

脹」，這個概念你要知。



＊由「科技革新」至「資產通脹」的推論過程＊



由以上推論可見，資產通脹的結果在某程度上是由科技革新所推動而成的。隨著科技革新，

企業們普及應用科技於營運流程上，從而降低市場總體生產成本和提升生產力，使總供給曲線右

移。在總供給曲線右移的情況下，使社會持續維持低通脹，也使環球央行仍然繼續保持了其寬鬆

的貨幣政策，在海量流動性的充斥下，最終導致各類資產價格持續上升，達致資產通脹的出現。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

