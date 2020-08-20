中美近日將重啟貿談，港股收跌３８７點報２４７９１失兩萬五

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯儲局公布７月會議紀要，委員憂慮經濟及金融系統風險

，隔晚美股反覆低收，加上憂內地全面降準概率明顯下降，港股急跌逾五百點。恆指低開１２３

點，報２５０５５點，已見半日高位，跌幅持續擴大，１０天、２０天及５０天線相繼失守，曾

急插５３９點，低見２４６３８點。恆指中午報２４６６２點，跌５１６點或２﹒１％。港股午

後跌幅收窄，《華爾街日報》報道指，中美兩國談判代表，計劃未來幾日舉行視像會議。此次會

議旨在評估第一階段中美貿易協議簽署六個月後進展情況。恆指跌幅收窄至不足４００點，最終

收報２４７９１，下跌３８７點或下跌１﹒５４％，主板成交１１８１﹒８７億元。國企指數報

１０１５５，下跌１５７點或下跌１﹒５３％。恆生科技指數報７１６７，升１７點或升

０﹒２４％。

內地股市上證綜合指數報３３６３，下跌４４點或下跌１﹒３０％；深證成份指數報

１３３２０，下跌１５９點或下跌１﹒１９％。兩市全日成交額僅８７１８億元，按日暴減

１９﹒９％，是時隔三個交易日後兩市成交再失萬億關。

藍籌股方面，騰訊（００７００）升０﹒４％，報５０８元；匯控（００００５）六連跌

１﹒４６％，報３３﹒６５元；友邦（０１２９９）中期業績遜預期，股價高開低走，收插

３﹒２８％，報７２﹒１５元；港交所（００３８８）跌０﹒７％，報３７１元。另外，中移動

（００９４１）連續兩個月淨增客戶數目下跌，股價跌跌２﹒１２％，報５７﹒６元。



＊內地全面降準機會微，中資金融股回吐＊



內地８月ＬＰＲ（貸款市場報價利率）維持不變，是連續４個月維持不變。《中國證券報》

引述分析人士文章稱，預計年內貨幣投放將主要通過公開市場逆回購和中期借貸便利（ＭＬＦ）

等操作進行，全面降準概率明顯下降。中資金融股拖低大市。建行（００９３９）挫３﹒２％，

報５﹒７５元；工行（０１３９８）跌２﹒７３％，報４﹒６３元；中行（０３９８８）下跌

０﹒７６％，報２﹒６元；平保（０２３１８）跌１﹒１２％，報８３﹒６５元；國壽

（０２６２８）跌２﹒０８％，報１８﹒８元。

科技股個別走，京東（０９６１８）曾創新高，收升０﹒６５％，報２７９﹒８元；亞信科

技（０１６７５）創新高，收飆９﹒７６％，報１１﹒７元；小米（０１８１０）自爆冷染藍後

，北水買盤積極，股價已成功重返水面，創近兩年高，升２﹒０２％，報１８﹒１８元。阿里巴

巴（０９９８８）軟０﹒１６％，報２５５元；美團點評（０３６９０）反彈１﹒５６％，報

２３４﹒６元。

國務院表示晶片自給率由去年３０％，到２０２５年須達７０％，芯片股逆市向好，獲中金

大升目標的中芯（００９８１）升３﹒２６％，報２６﹒９元；上海復旦（０１３８５）升

４﹒５％，報１５﹒８元；華虹半導體（０１３４７）下跌０﹒４９％，報３０﹒５元。



＊地產股沽壓沉重，新世界跌逾２％＊



金管局逾１０年首次樓市減辣，放寬寫字樓、商鋪和工廠大廈的可造按揭成數，地產代理股

美聯工商鋪（００４５９）今早股價急升，最多升一倍，收市飆升４７﹒２２％，報０﹒１０６

元；同系美聯集團（０１２００）升５﹒４１％，報０﹒７８元。不過，金管局指現階段住宅物

業按揭未有放寬條件，本地地產股有沽壓，新世界（０００１７）跌２﹒０８％，報４０﹒０５

元；信置（０００８３）跌０﹒９９％，報９﹒０４元；長實（０１１１３）跌１﹒５２％，報

４２﹒０５元；恆基地產（０００１２）下跌１﹒４９％，報２９﹒８元。

隔晚美元回升，金價應聲下挫，金礦股偏軟，山東黃金（０１７８７）跌２﹒６４％，報

２２﹒１元；中國黃金國際（０２０９９）跌１﹒３１％，報８﹒２９元；靈寶黃金

（０３３３０）跌２﹒０７％，報１﹒４２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌２﹒６９％

，報１４１０﹒５元；兩倍槓桿的ＦＬ二南方黃金（０７２９９）挫５﹒５１％，報９﹒４３元

。

內地航空股逆市造好，南航（０１０５５）升１﹒５８％，報３﹒８６元；東航

（００６７０）走高２﹒３７％，報３﹒０２元；國航（００７５３）也升１﹒９２％，報

５﹒３１元。另外，國元國際發表報告料美蘭空港（００３５７）複合增長勁，股價午後突攀升

，收市仍彈升８﹒４５％，報４７﹒５元。（ｃａ）

