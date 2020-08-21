《缸邊麗評－熊麗萍》舜宇、騰訊、小米及阿里的投資部署



《缸邊麗評》港股經過一輪新、舊經濟板塊輪動之後，市場又再進入個別股份表現的格局，

當中主要環繞美國對中國科技企業的打壓，以及個別公司業績兩大因素，令股份表現相當參差。



＊舜宇受華為事件及業績夾擊＊



美國總統特朗普採取進一步行動針對華為，宣布對華為在２１個國家的３８間關聯公司列入

黑名單，以進一步阻截向華為供應晶片，消息令內地手機生產相關的股份即時受壓。市場擔心華

為手機銷售受影響，對相關零部件的需求也將減縮，而舜宇（０２３８２）更同時因為今年上半

年業績遜預期；雖然管理層預期今年全年手機鏡頭及手機攝像頭模組出貨量按年上升１２％，但

華為事件的進一步發展如何，將令到這個增長預測存在不確定性。舜宇股價在這兩大不利因素夾

擊之下，股價於業績公布（本周二（１８日））至今已累積下跌１５％。筆者認為，舜宇股價早

前遠遠跑贏其他手機股，令近日回調幅度亦較大；若集團在華為以外的訂單增加，而股價已回復

至較合理水平，後市表現仍可看好。



＊小米待調整買入＊



另邊廂，華為事件則令小米（０１８１０）股價大幅回升，本周二以來股價累積上升１５％

，集團將於下周三（２６日）公布中期業績，其實集團首季產品銷售毛利率明顯改善，及來自互

聯網收入的比重逐步提升，業績已帶來驚喜，股價亦見底回升，預期第二季表現料較第一季為佳

，即使撇除華為事件，集團已具備更佳的基本因素，在手機配合其生活消費產品銷售提升的支持

下，來自互聯網的收入增長將加快。但集團手機在印度市場的銷售仍存有不明朗，由於累積升幅

大，待調整仍可買入。



＊騰訊中長線前景仍佳＊



夾在中美問題及業績影響的股份，還有騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）。騰

訊上半年受惠於手遊強勁增長，加上第二季在手遊、廣告及金融科技業務收入表現優於預期，上

半年純利較去年同期增長２１％，而下半年遊戲收入增長料較上半年為低，但金融科技及雲服務

收入佔比逐步提升，令整體業務表現穩定增長。美國總統特朗普下令禁止美國企業及個人騰訊旗

下的ＷｅＣｈａｔ有任何交易往來，雖然美國業務對集團收入貢獻只是一個低單位數字，但禁止

ＷｅＣｈａｔ的不明朗因素令股價受阻，現階段股價表現似受政治因素支配著基本因素，股價料

仍偏軟，但中長線投資價值仍佳。



＊阿里股價暫難突破＊



阿里巴巴截至今年６月底止首季收入，按年增長３４％，非公認會計準則盈利達３９４﹒７

億元人民幣，較去年度同期增長２８％，表現較預期為佳，市場關注的雲計算業務收入按年增長

５９％，但收入只為１２３﹒５億元人民幣；隨著內地雲服務市場佔有率仍偏低，以及集團也在

加快發展，帶來收入貢獻料將增加。業績未能刺激股價上升，估計正是受困中美緊張關係，以及

打壓行動，令市場仍有陰影，股價暫難突破。然而，筆者估計集團對這方面的問題應一直有部署

，股價調整仍是買入機會。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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