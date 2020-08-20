《鍾之日記》寬鬆剎車，股市受壓

《鍾之日記》８月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國繼續出招打壓，美國國務院最新公布，暫停或終止與香港的三項雙邊協議，包括移交逃

犯協定、移交被判刑人協定，以及國際船運所得收入的雙重課稅寬免協定。香港特區政府發聲明

強烈譴責，形容美方是在中美關係中製造麻煩，以香港作為棋子。

不過，被推遲的中美貿易視像會議就有重啓希望，《華爾街日報》指，中美兩國談判代表計

劃未來幾日舉行視像會議。中國商務部新聞發言人高峰下午亦在例行發布會透露，雙方已商定將

於近日舉行通話。此次會議旨在評估第一階段中美貿易協議簽署六個月後進展情況。

香江魚缸低開１２３點後，跌幅持續擴大，曾急插５３９點，最終收報２４７９１，下跌

３８７點或下跌１﹒５４％，主板成交１１８１﹒８７億元。



＊ＬＰＲ連續４個月按兵不動，Ａ場成交急縮＊



繼國務院總理李克強重申，保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌次後，人行今日公布的８月

１年期ＬＰＲ維持３﹒８５％，５年期以上亦維持４﹒６５％，是連續４個月按兵不動。官媒

《中國證券報》今早頭版評論認為，年內全面降準概率明顯下降，分析亦指政策利率及ＬＰＲ報

價連續多月維持不變，發出明確的平穩信號，人行主要通過對特定領域提供優惠利率信貸的結構

性政策來降低貸款利率，而不是全面降息。

寬鬆預期遭受挫折，滬綜指一開市即失守三千四，收跌１﹒３％，創四周最大跌幅，報

３３６３﹒９點，連續兩日下跌；深成指跌１﹒１９％，絕大多數行業板塊均告下跌。兩市全日

成交額急速收縮，僅錄８７１８億元人民幣，按日暴減１９﹒９％，是時隔三個交易日後兩市成

交再失萬億關。



＊美停雙邊協議港口股挫，業界指如陷「一國一制」＊



中央為香港訂立國安法造成的餘波未了。美國宣布暫停或終止與香港的三項雙邊協議，包括

移交逃犯協定、移交被判刑人協定，以及國際船運所得收入的雙重課稅寬免協定。

美國國務院發言人奧塔格斯表示，措施突顯美國對中國決定實施國家安全法的深度關切，強

調國安法壓制香港人自由。

港府一如以往發聲明譴責，外交部下午回應指，決定香港將暫停履行港美司法互助協定。此

前中國已宣布，香港暫停與加拿大、澳洲、英國等國移交逃犯協定和刑事司法互助協定，以反制

上述各國的同類制裁。

香港付貨人委員會主席林宣武表示，一旦終止協議，美國在香港開設的公司需繳交美國及香

港的稅率，香港公司亦要向美國政府繳稅，認為雙方都有損失。他又批評美國打壓香港，將香港

待遇變為與內地一樣，有如「一國一制」，不過認為美國政府決定不會影響生意。

終止香港的國際船運所得收入的雙重課稅寬免協定，即內地或無必要經香港的港口轉口至美

國。港口股今日受累捱沽，中遠海控（０１９１９）插５﹒５％，長和（００００１）挫

２﹒３％，招商局港口（００１４４）跌１﹒２％，九倉（００００４）亦軟１﹒１％。



＊大國博弈最新受害者，蒙牛急跌３％＊



據澳洲傳媒報道，蒙牛乳業（０２３１９）收購澳洲乳飲品公司Ｌｉｏｎ Ｄａｉｒｙ

＆ Ｄｒｉｎｋｓ股權之交易，遭澳洲政府拒絕批准，這筆交易涉資約３３﹒７億港元。據報澳

洲外資投資審核局（ＦＩＲＢ）已批准這項協議，但財政部長費登伯格在最後關頭使用了否決權

。費登伯格對有關消息不予置評，蒙牛乳業則對內媒表示，交易審批還在流程中。

澳洲政府今年６月修訂外國投資法例，財長有權對外國投資協議加入新的限制或撤銷交易，

亦可以在國家安全風險受威脅下，強制企業出售業務。

蒙牛乳業今日大跌３﹒７％，報３４﹒２５元，領跌藍籌；同樣在澳洲擁有業務的乳業公司

澳優（０１７１７）挫３％，中國聖牧（０１４３２）跌２﹒５％，原生態牧業（０１４３１）

走低１﹒８％，現代牧業（０１１１７）軟０﹒９％。

在近二十年來中澳關係一直良好，澳洲前總理陸克文更是知名親華派，兩國經濟關係密切，

大量中國人在澳洲投資留學移民，不少澳洲企業都不乏中資背景，有人指澳洲已變成中國的「後

院」。不過一場遍及全球的疫情，令兩國愈行愈遠，自澳洲要求就疫情源頭作獨立調查後，中國

以各種理由向澳洲商品施加關稅及障礙，但在美國強勢號召西方社會歸邊下，澳洲和中國握手言

和的希望，短期恐難以實現。



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