《投資心得－潘鐵珊》阿里巴巴橫向拓展生活服務，提升市場份額

《投資心得》雖然疫情對阿里巴巴（０９９８８）的業務有一定影響，但亦帶來不少機遇。

截至去年１２月３１日止的季度業績，錄得總收入達１１４３﹒１億元人民幣，比去年同期增

２２％；而排除投資的損失的非公認會計準則淨利潤則同比增１１％至２２２﹒９億人民幣，繼

續迎來增長。



＊疫情令商家加速走向線上＊



在核心業務的電商平台方面，集團促進企業實行數字化轉型，提升其運營效率。而疫情亦成

為推手之一，令商家加速走向線上；再加上集團幫助商家實現更順暢的日常運營，透過平台上的

搜索結果和信息流推薦，使眾商家以至阿里巴巴走向互惠的正循環。

在物流服務方面，除了有菜鳥網絡提供國內及國際一站式物流服務及供應鏈管理解決方案之

外，更在去年九月收購了進口電商平台考拉，成功進一步拓展及鞏固集團作為跨境零售商業和全

球化業務的領先地位。集團亦在生活服務方面橫向拓展至其他服務，包括將技術應用於即時配送

及本地生活服務平台「餓了麼」及線上旅遊平台飛豬等，以全方位覆蓋不同領域，搶佔市場份額

實現提升增長。



＊考慮現價買入，上望２８０元＊



除了廣為人知的國內移動商業平台淘寶外，在海外亦值得留意。集團運營的Ｌａｚａｄａ

作為東南亞地區正在快速增長的電子商務平台，為當地中小企提供服務，擁多達７０００萬名消

費者的支持。此外，集團亦有營運土耳其領先電商平台Ｔｒｅｎｄｙｏｌ，和主要市場在巴基斯

坦和孟加拉國的南亞領先電商平台Ｄａｒａｚ，以當地語言及在地服務使集團有更多元化的收

入。可考慮於現價買入，上望２８０元，跌穿２３０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄

逢周四刊出）



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