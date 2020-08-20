《財金樂道－陳樂怡》內地幣策難冀更鬆，科技股或跑輸大市

《財金樂道》中美關係繼續為市場焦點，中美高級別會談延期，同時美國證監會調查愛奇藝

，美國總統特朗普更揚言考慮打壓阿里巴巴（０９９８８）外，商務部進一步收緊對華為的限制

。雖然整體投資市場未有太大的負面反應，但科技股始終面對較多不明朗因素，或將跑輸大市。

事實上，愈臨近美國總統大選，特朗普料會採取更強硬的措施以爭取選票，中美關係發展將

為市場帶來波動。港股方面，恆指企於多條平均線之上，同時國指亦已先行升穿２５０天線，不

排除恆指短線上試２５０天線阻力（約２５８００點）的可能性，２５０００點為初部支持。

中國人民銀行周一開展７０００億元人民幣的中期借貸便利操作，超出市場預期，規模亦高

於本月ＭＬＦ到期量的５５００億元，為自今年３月以來首度超額續做ＭＬＦ，消息一度帶動中

港股市場表現。

不過，由於市場料８月至１０月的地方債券發行量將具較大壓力，人行超額續ＭＬＦ相信是

為市場提供更多流動性，以吸納這批債券，貨幣政策難言轉向更寬鬆。此外，ＭＬＦ中標利率持

平於２﹒９５％，料今日公布的８月份貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不變機會亦較大，加上總理

李克強亦重申不搞大水漫灌，投資者不宜過份憧憬放水效用。



＊債息升加劇財赤，聯儲勢續買債＊



美股１０年期債息近期回升，由８月初近０﹒５厘一度升至０﹒７厘。債息率回升主要原因

包括財政部拍賣數據龐大的美國債券，以及各國疫苗研發取進展。此外，美國經濟數據有改善，

其中，美國核心消費物價指數按月連續２個月回升，７月按月上升０﹒６％，高於預期，按年升

幅亦達１﹒６％。由於未來的財政刺激措施可能加碼，以及商品價格亦有回升跡象，美國通脹可

能進一步回升，使債息率有上升壓力。

不過，預料美國將依靠財政刺激措施支持經濟巨額財政赤字，加上美國國債佔ＧＤＰ比率超

過１００％，債息率上升，將令財赤進一步惡化，形成惡性循環。因此，預期即使未來通脹上升

，聯儲局仍會出手買債，以繼續推低美國利率，減少美國政府的利息支出。在上述假設下，美元

實質負利率將進一步擴大，不利美元匯率，卻有利貴金屬價格。



＊金價１８５０美元料為主要支持＊



金價由高位每安士２０７５美元明顯回落，並一度跌穿１９００美元水平，而銀價波幅更驚

人。由於金銀價格早前的升幅過急，出現短期調整亦是正常。不過，近日美元再度走弱，亦令金

價回穩。事實上，環球央行繼續量寬，加上地緣政治風險或再趨緊張，將繼續有利資金流入避險

資產。投資者部署黃金而留意美元匯價及美國國債息率走勢。年內高位每安士２０７５美元將為

市場阻力，５０天平均線（１８５０美元）則為主要支持。

美股業績期進入尾聲，市場將再焦點於經濟復甦、中美關係及疫情上。不過，當地近期消息

參差，美國商務部表示，當地７月零售銷售雖然連續３個月增長，不過按月增速放緩至１﹒２％

。另外，國會仍未能和白宮於財政刺激方案達成協議；可能為消費市場帶來負面影響，拖慢經濟

復甦步伐。雖然近期美股繼續於高位反覆，很大程度與資金充裕有關，（特別是來自零售投資者

），反而基本面則欠缺支持。然而，標普５００指數估值為２０２１年盈利市盈率２０倍以上，

估值明顯偏高，投資者現價不宜過於進取。



＊內銀股價進一步下跌的空間有限＊



中國上周公布多項經濟數據，雖然７月國內零售仍下跌１﹒１％，但固定資產投資保持穩定

增長步伐，支持整體經濟。Ａ股近日表現再度向好，挑戰７月時高位。近期兩融餘額見上升同時

，兩市交投量亦持續於萬億元之上。不過，整體交投量仍不及７月初時的高位，加上美國對中國

趨強硬亦不利投資氣氛，再配合短期減息降準的機會不大，將限制Ａ股上升動力。上證綜合指數

是否能突破雙頂阻力，將成為短期焦點。

板塊方面，由於壞帳準備的大幅增加，以及息差收窄，為淨利息收入帶來壓力，國內銀行第

２季度盈利明顯下降。然而，內銀股股價自７月初已開始下跌，因此，公布數據後，股價反而偏

穩。展望未來，中國經濟恢復增長，內銀的經營環境有所改善。加上大型內銀估值只為市帳率０

﹒４－０﹒６倍，股價進一步下跌的空間有限。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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