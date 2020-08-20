【汛情告急】川渝多家公司受影響，振靜股份挫８％樂山皮革廠停產

《經濟通通訊社２０日專訊》長江今年第５號洪水於１７日形成，四川、重慶１８日相繼啟

動史上首次最高的一級防汛應急響應。國家水利部長江水利委員會預測，三峽水庫今日將出現以

每秒７﹒４萬立方公尺的入庫洪峰，為三峽建庫以來最大入庫流量。

防汛形勢嚴峻，三峽大壩罕見地啟動１０孔同時洩洪，下洩流量已經達到４﹒８萬立方米每

秒，也是三峽建庫以來最大下洩流量。

四川重慶遭遇超強降雨，在著名景點樂山大佛，水已浸到大佛的「腳趾」位置，是建國以來

首次。川渝多家上市公司生產經營受影響，尤以在四川樂山辦公或設廠的上市公司為甚。

振靜股份（滬：６０３４７７）公告，樂山汛情造成公司皮革廠房進水，過水面積約超過

１５萬平方米，去年度該廠區營收佔公司營收的９９％，淨利潤佔公司整體９６％。目前該廠區

已全部停產，預計３個月內恢復生產，損失暫無法估計。振靜股份現價挫７﹒５％，報１３﹒５

元人民幣

通威股份（滬：６００４３８）表示，樂山硅料廠房昨早水已退去，廠區無人員傷亡，主要

生產裝置未受損，目前公司人員正在組織清理現場，２萬噸的老產能日前已安全停產，未知幾時

能重啟產能。通威股份現升０﹒２％。

樂山電力（滬：６００６４４）人員向內媒透露，洪水一度導致公司辦公樓停電，對公司產

生了一些影響，目前各個下屬單位正在統計相關受災情況，明確後將會予以公告披露。樂山電力

現價跌０﹒９％。

新金路（深：０００５１０）公告，公司電石生產業務遭遇特大暴雨災害，洪水進入廠區，

子公司產品、原材料、部分設備及庫房等資產受損，具體損失情況暫無法核定，但已為固定資產

買了保險。新金路現價無升跌。（ｅｙ）

